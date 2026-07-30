Українці за кордоном можуть отримати електронну картку платника податків із QR-кодом

З 30 липня громадяни України, які перебувають за кордоном, можуть зареєструватися в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (ДРФО) та отримати електронну картку платника податків із QR-кодом.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна податкова служба України.

На даному етапі сервіс покриває саме реєстрацію в ДРФО за формою № 1ДР. Наступним кроком стане запуск онлайн-послуги з внесення змін до реєстру за формою № 5ДР.

"Перший етап – оформлення податкового номеру для дітей вкрай популярний. За два місяці через е-Консул ми отримали понад 2,1 тис. заяв від батьків та оформили 1 772 електронні картки для дітей за кордоном", – зазначила очільниця ДПС Леся Карнаух.

Способи подання заяви

Подати заяву на отримання послуги можна двома шляхами:

Самостійно онлайн через електронний кабінет у системі "е-Консул". Для цього потрібно авторизуватися за допомогою "Дія.Підпис", КЕП або BankID , заповнити форму та додати скан-копії документа, що посвідчує особу, і документа, що підтверджує місце проживання або перебування. Особисто або через уповноваженого представника в посольстві чи консульстві України. У разі подання паперової заяви необхідна присутність заявника або його представника для ідентифікації особи та надання оригіналів документів.

Вартість та терміни отримання

За автоматизовану обробку даних під час приймання паперової заяви в дипломатичній установі стягується консульський збір у розмірі $40 або €37.

Після опрацювання заяви ДПС формує електронну картку платника податків із захищеним QR-кодом і надсилає її заявнику через систему "е-Консул" упродовж кількох днів.

Нагадаємо, у травні в Україні в застосунку “Дія” запустили можливість оформлення е-картки платника податків онлайн - як для дорослих, так і для дітей.