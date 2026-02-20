ДПС модернізує Електронний кабінет платника: податкова обіцяє зробити сервіс "людським"

Державна податкова служба України розпочинає масштабне оновлення Електронного кабінету платника. Головна мета — перетворити складний та застарілий інтерфейс на сучасний і зручний інструмент для бізнесу.

Як пише Delo.ua, про це повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

Під час зустрічі з підприємцями Вінницької області очільниця ДПС визнала, що нинішня версія Електронного кабінету викликає багато нарікань з боку користувачів.

Платники податків роками скаржилися на незручність та надмірну складність системи.

"Його модернізація назріла давно. Зробити кабінет максимально зручним, як кажуть, людським — пріоритет на цей рік для нашої команди", — підкреслила Карнаух.

Очільниця служби зауважила, що цифрова трансформація має стати реальною дією, а не просто декларацією на папері, та закликала платників висловлювати свої пропозиції щодо змін в Електронному кабінеті.

ДПС вже шукає необхідні ресурси для реалізації проєкту.

Нагадаємо, у січні 2026 року до загального фонду держбюджету надійшло 79,4 млрд грн (91,8 % плану) податків та зборів, які контролює Державна податкова служби України. Початок нового року виявився вкрай непростим через відсутність світла, тепла та постійні обстріли ворога.