Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,27

--0,03

EUR

50,92

--0,34

Готівковий курс:

USD

43,28

43,20

EUR

51,30

51,15

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

ДПС модернізує Електронний кабінет платника: податкова обіцяє зробити сервіс "людським"

Леся Карнаух
Карнаух пообіцяла реальну цифровізацію для підприємців / Державна податкова служба України

Державна податкова служба України розпочинає масштабне оновлення Електронного кабінету платника. Головна мета — перетворити складний та застарілий інтерфейс на сучасний і зручний інструмент для бізнесу.

Як пише Delo.ua, про це повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

Під час зустрічі з підприємцями Вінницької області очільниця ДПС визнала, що нинішня версія Електронного кабінету викликає багато нарікань з боку користувачів.

Платники податків роками скаржилися на незручність та надмірну складність системи.

"Його модернізація назріла давно. Зробити кабінет максимально зручним, як кажуть, людським — пріоритет на цей рік для нашої команди", — підкреслила Карнаух.

Очільниця служби зауважила, що цифрова трансформація має стати реальною дією, а не просто декларацією на папері, та закликала платників висловлювати свої пропозиції щодо змін в Електронному кабінеті.  

ДПС вже шукає необхідні ресурси для реалізації проєкту. 

Нагадаємо, у січні 2026 року до загального фонду держбюджету надійшло 79,4 млрд грн (91,8 % плану) податків та зборів, які контролює Державна податкова служби України. Початок нового року виявився вкрай непростим через відсутність світла, тепла та постійні обстріли ворога.

Автор:
Тетяна Бесараб