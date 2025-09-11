Електронний кабінет, блокування податкових та перевірки бізнесу: Карнаух розповіла про роботу ДПС

Державна податкова служба (ДПС) працює над удосконаленням своїх цифрових сервісів, зокрема Електронного кабінету платника податків. Служба скоротила перевірки бізнесу та зменшила кількість заблокованих податкових накладних.

Як пише Delo.ua, про це розповіла виконуюча ообов’язки голови ДПСУ Леся Карнаух під час зустрічі з бізнесом на Волині.

Електронний кабінет платника податків

За її словами, податкова служба враховує зауваження підприємців щодо складного інтерфейсу та функціоналу кабінету.

"Електронний кабінет – корисний інструмент. Але зауважень до його функціоналу з боку платників податків чимало. Він не завжди відповідає очікуванням, і про це кажуть користувачі. Заскладний інтерфейс та деякі функції потребують доопрацювання", — зауважила Карнаух.

Мораторій на перевірки бізнесу

Під час зустрічі також обговорили питання щодо мораторію на перевірки. Голова ДПСУ зазначила, що наразі перевіряють тільки тих суб’єктів, які мають високі ризики, а сумлінному бізнесу боятися немає чого. У серпні вже на третину скоротили кількість фактичних перевірок, порівняно з липнем.

Карнаух закликала підприємців активніше користуватися послугами Офісів податкових консультантів, наразі їх вже 20 в різних регіонах України.

Блокування податкових накладних

Ще одне важливе питання, яке обговорили на зустрічі – блокування податкових накладних.

"З початку року ми запровадили дієві механізми, які вже дозволили вдвічі зменшити кількість заблокованих податкових накладних, а також вдвічі скоротити кількість підприємств, віднесених до категорії ризикових", — нагадала голова ДПСУ.

Боротьба з "чорним зерном"

Значна кількість аграріїв порушили питання щодо забезпечення належного використання землі та справедливого ведення бізнесу в цій сфері. Зокрема, щоб унеможливити схеми так званого вирощування "чорного зерна" на необлікованих землях і відповідно нарахування справедливих податків тим, хто використовує землю і легально вирощує сільськогосподарську продукцію. ДПС в тісній співпраці з територіальними громадами і з регіональною владою працює над цим питанням.

Раніше повідомлялося, що податкова впроваджує ризик-орієнтовний підхід в усіх сферах податкового контролю і працює над удосконаленням аналітичних підходів для формування плану перевірок та відбору платників до нього.