Е-сервіси, ШІ та євроінтеграція: в ДПС розповіли про перші успіхи спільного проекту з Естонією

Державна податкова служба (ДПС) України активно співпрацює з Естонським податковим та митним комітетом у рамках спільного проєкту "Підтримка цифровізації податкового адміністрування ДПС". Метою співпраці є цифровізація податкового адміністрування, впровадження нових е-сервісів та інтеграція до європейських інформаційних систем.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Керівники відомств Леся Карнаух та Райго Уукківі обговорили перші успіхи проєкту.

"Сучасні е-сервіси та залучення штучного інтелекту, а ще підвищення добровільної сплати податків та інтеграція до європейських інформаційних систем. Все це – кроки розвитку ДПС, які ми впроваджуємо за сприяння наших естонських колег", – розповіла виконуюча обов’язки голови ДПС Леся Карнаух.

Наразі вдалося досягти наступних змін:

Електронні сервіси: 97,5% платників податків уже користуються електронними послугами ДПС. Планується розширення функціоналу, включаючи Е-аудит, Е-акциз, Е-борг та інші;

97,5% платників податків уже користуються електронними послугами ДПС. Планується розширення функціоналу, включаючи Е-аудит, Е-акциз, Е-борг та інші; Штучний інтелект: ДПС вивчає досвід Естонії з впровадження ШІ для створення віртуального помічника, який покращить якість консультацій для платників податків.

ДПС вивчає досвід Естонії з впровадження ШІ для створення віртуального помічника, який покращить якість консультацій для платників податків. Євроінтеграція: Естонські партнери допомагають гармонізувати інформаційні системи ДПС з європейськими стандартами (VIES, OSS, CESOP).

Естонські партнери допомагають гармонізувати інформаційні системи ДПС з європейськими стандартами (VIES, OSS, CESOP). Комплаєнс-модель: українські фахівці вивчатимуть естонські інструменти стимулювання добровільної сплати податків.

Ця співпраця є важливим кроком на шляху до модернізації та підвищення ефективності української податкової системи.

Раніше повідомлялося про те, що фахівці Державної податкової служби та експерти Офісу технічної допомоги Департаменту казначейства США (ОТД) працюють над якісною трансформацією податкової.