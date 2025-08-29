Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,26

--0,06

EUR

48,13

+0,25

Готівковий курс:

USD

41,38

41,30

EUR

48,40

48,21

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Е-сервіси, ШІ та євроінтеграція: в ДПС розповіли про перші успіхи спільного проекту з Естонією

Леся Карнаух, Райго Уукківі, представники України та Естонії
Леся Карнаух та Райго Уукківі обговорили перші успіхи цифровізації податкової. / Державна податкова служба України

Державна податкова служба (ДПС) України активно співпрацює з Естонським податковим та митним комітетом у рамках спільного проєкту "Підтримка цифровізації податкового адміністрування ДПС". Метою співпраці є цифровізація податкового адміністрування, впровадження нових е-сервісів та інтеграція до європейських інформаційних систем.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Керівники відомств Леся Карнаух та Райго Уукківі обговорили перші успіхи проєкту.

"Сучасні е-сервіси та залучення штучного інтелекту, а ще підвищення добровільної сплати податків та інтеграція до європейських інформаційних систем. Все це – кроки розвитку ДПС, які ми впроваджуємо за сприяння наших естонських колег", – розповіла виконуюча обов’язки голови ДПС Леся Карнаух.

Наразі вдалося досягти наступних змін:

  • Електронні сервіси: 97,5% платників податків уже користуються електронними послугами ДПС. Планується розширення функціоналу, включаючи Е-аудит, Е-акциз, Е-борг та інші; 
  • Штучний інтелект: ДПС вивчає досвід Естонії з впровадження ШІ для створення віртуального помічника, який покращить якість консультацій для платників податків.
  • Євроінтеграція: Естонські партнери допомагають гармонізувати інформаційні системи ДПС з європейськими стандартами (VIES, OSS, CESOP).
  • Комплаєнс-модель: українські фахівці вивчатимуть естонські інструменти стимулювання добровільної сплати податків.

Ця співпраця є важливим кроком на шляху до модернізації та підвищення ефективності української податкової системи.

Раніше повідомлялося про те, що фахівці Державної податкової служби та експерти Офісу технічної допомоги Департаменту казначейства США (ОТД) працюють над якісною трансформацією податкової.

Автор:
Тетяна Ковальчук