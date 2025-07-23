Е-аудит набирає обертів: компанії подали до ДПС вже понад 400 файлів SAF-T UA

До тестування Е-аудиту вже долучився 41 платник податків. Вони сформували та подали 415 SAF-T-файлів. ДПС активно збирає зворотний зв'язок, щоб забезпечити ефективність та прозорість нового стандарту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної податкової служби України.

Структура SAF-T UA, яка зараз проходить етап тестування, є одним із ключових елементів E-аудиту.

Мета тестування:

перевірити працездатність формату у реальних умовах;

виявити методологічні, технічні та облікові особливості;

зібрати практичні зауваження від бізнесу.

"ДПС вдячна компаніям, які долучилися до тестування SAF-T UA, надали зворотний зв’язок і поділилися практичними кейсами. Така взаємодія є важливою умовою створення сучасного, ефективного й прозорого інструменту податкового контролю", — зазначили у податковій службі.

Податківці запрошують представників бізнесу приєднуватися до подальшого тестування системи Е-аудит, зробити це можна в Електронному кабінеті.

Що таке SAF-T UA?

SAF-T UA – це стандартний аудиторський файл, що містить уніфіковану фінансову та облікову інформацію, яку подають великі платники податків на запит податкової під час перевірки (відповідно до п. 85.2 ст. 85 Податкового кодексу України).

Формат SAF-T UA є новим і враховує різноманітні облікові системи та технічні нюанси платників, податкова служба отримує уточнюючі запитання від платників. Зокрема платників податків найчастіше цікавить:

чи потрібно подавати окремі файли SAF-T UA в рамах відповідних календарних років;

чи може платник податків завчасно формувати помісячні або поквартальні файли SAF-T UA з повним набором даних за відповідні періоди;

як повинен формуватися SAF-T UA, якщо дані суб’єкта господарювання зберігаються в окремих системах обліку;

які дані необхідно зазначати про посадових осіб суб’єкта господарювання;

як суб’єкт господарювання має забезпечити розмежування операцій за першою подією, тощо.

Щоб допомогти бізнесу краще орієнтуватися ДПС підготовлено черговий блок роз’яснень. Податківці вже сформували відповіді на 85 найпоширеніших питань.

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