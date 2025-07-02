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ДПС України відновлює співпрацю з Казначейством США: чому це важливо для податкової системи

Леся Карнаух
Виконуюча обов’язки Голови ДПС Леся Карнаух.

Офіс техдопомоги Казначейства США майже 10 років надає підтримку Державній податковій службі у розвитку ефективного податкового адміністрування. Вже з жовтня заплановано відновлення цієї співраці. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис в о. Голови ДПС Лесі Карнаух.

За її словами, завдяки підтримці міжнародних експертів ДПС вже має конкретні результати партнерства, зокрема:

  • впроваджено управління змінами та проєктне управління
  • впроваджується CRM в контрольно-перевірочній діяльності, удосконалюються аналітичні підходи та якість аудиту
  • розроблено концепцію управління податковим боргом
  • посилено антикорупційні заходи; 
  • впроваджено КІК та трансфертне ціноутворення.

"Сьогодні прагнемо не тільки поновити, але і посилити нашу співпрацю. З експертами Офісу технічної допомоги під час онлайн зустрічі обговорили як рухатимемося далі, щоб зміни стали ще відчутнішими. Оновимо план нашої спільної роботи з урахуванням не лише попередніх результатів, а і існуючих напрямів співпраці з МВФ, ЄС, а також проєктів з податковими службами Фінляндії та Естонії", — зазначила Карнаух.

Вона також назвала ключові напрями нового періоду співпраці, а саме:

  • запровадження системи оцінки ефективності роботи податкових органів за міжнародною методологією TADAT
  • впровадження системи управління ризиками
  • удосконалення підходів до адміністрування податків, зокрема податку на прибуток.

Нагадаємо, з початку 2025 року Державна податкова служба України провела понад 13,2 тисячі фактичних перевірок об’єктів торгівлі тютюновими виробами. За результатами цих перевірок контролюючі органи нарахували понад 221 мільйон гривень штрафів.

Автор:
Тетяна Ковальчук
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