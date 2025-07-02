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ДПС України відновлює співпрацю з Казначейством США: чому це важливо для податкової системи
Офіс техдопомоги Казначейства США майже 10 років надає підтримку Державній податковій службі у розвитку ефективного податкового адміністрування. Вже з жовтня заплановано відновлення цієї співраці.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис в о. Голови ДПС Лесі Карнаух.
За її словами, завдяки підтримці міжнародних експертів ДПС вже має конкретні результати партнерства, зокрема:
- впроваджено управління змінами та проєктне управління;
- впроваджується CRM в контрольно-перевірочній діяльності, удосконалюються аналітичні підходи та якість аудиту;
- розроблено концепцію управління податковим боргом;
- посилено антикорупційні заходи;
- впроваджено КІК та трансфертне ціноутворення.
"Сьогодні прагнемо не тільки поновити, але і посилити нашу співпрацю. З експертами Офісу технічної допомоги під час онлайн зустрічі обговорили як рухатимемося далі, щоб зміни стали ще відчутнішими. Оновимо план нашої спільної роботи з урахуванням не лише попередніх результатів, а і існуючих напрямів співпраці з МВФ, ЄС, а також проєктів з податковими службами Фінляндії та Естонії", — зазначила Карнаух.
Вона також назвала ключові напрями нового періоду співпраці, а саме:
- запровадження системи оцінки ефективності роботи податкових органів за міжнародною методологією TADAT;
- впровадження системи управління ризиками;
- удосконалення підходів до адміністрування податків, зокрема податку на прибуток.
Нагадаємо, з початку 2025 року Державна податкова служба України провела понад 13,2 тисячі фактичних перевірок об’єктів торгівлі тютюновими виробами. За результатами цих перевірок контролюючі органи нарахували понад 221 мільйон гривень штрафів.