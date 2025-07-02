ДПС України відновлює співпрацю з Казначейством США: чому це важливо для податкової системи

Офіс техдопомоги Казначейства США майже 10 років надає підтримку Державній податковій службі у розвитку ефективного податкового адміністрування. Вже з жовтня заплановано відновлення цієї співраці.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис в о. Голови ДПС Лесі Карнаух.

За її словами, завдяки підтримці міжнародних експертів ДПС вже має конкретні результати партнерства, зокрема:

впроваджено управління змінами та проєктне управління ;

впроваджується CRM в контрольно-перевірочній діяльності, удосконалюються аналітичні підходи та якість аудиту ;

розроблено концепцію управління податковим боргом ;

концепцію управління податковим боргом посилен о антикорупційн і заход и;

антикорупційн заход впроваджен о КІК та трансфертне ціноутворення.

"Сьогодні прагнемо не тільки поновити, але і посилити нашу співпрацю. З експертами Офісу технічної допомоги під час онлайн зустрічі обговорили як рухатимемося далі, щоб зміни стали ще відчутнішими. Оновимо план нашої спільної роботи з урахуванням не лише попередніх результатів, а і існуючих напрямів співпраці з МВФ, ЄС, а також проєктів з податковими службами Фінляндії та Естонії", — зазначила Карнаух.

Вона також назвала ключові напрями нового періоду співпраці, а саме:

з апровадження системи оцінки ефективності роботи податкових органів за міжнародною методологією TADAT ;

апровадження системи оцінки ефективності роботи податкових органів за міжнародною методологією TADAT в провадження системи управління ризиками ;

провадження системи управління ризиками у досконалення підходів до адміністрування податків, зокрема податку на прибуток .

Нагадаємо, з початку 2025 року Державна податкова служба України провела понад 13,2 тисячі фактичних перевірок об’єктів торгівлі тютюновими виробами. За результатами цих перевірок контролюючі органи нарахували понад 221 мільйон гривень штрафів.