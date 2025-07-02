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ГНС Украины возобновляет сотрудничество с Казначейством США: почему это важно для налоговой системы
Офис техпомощи Казначейства США почти 10 лет оказывает поддержку Государственной налоговой службе в развитии эффективного налогового администрирования. Уже с октября запланировано возобновление этого сотрудничества.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение в о. Главы ДПС Леси Карнаух.
По ее словам, благодаря поддержке международных экспертов ГНС уже имеет конкретные результаты партнерства .
- внедрено управление изменениями и проектное управление;
- внедряется CRM в контрольно-проверочной деятельности, совершенствуются аналитические подходы и качество аудита;
- разработана концепция управления налоговым долгом;
- усиление антикоррупционной и меры;
- внедрен в КИК и трансфертное ценообразование.
"Сегодня стремимся не только возобновить, но и усилить наше сотрудничество. С экспертами Офиса технической помощи во время онлайн встречи обсудили как будем двигаться дальше, чтобы изменения стали еще ощутимее. Обновим план нашей совместной работы с учетом не только предварительных результатов, но и существующих направлений сотрудничества с МВФ, ЕС, а также проектов с налоговыми службами Финляндии и Эстонии", - отметила Карнаух.
Она также назвала ключи и направление нового периода сотрудничества , а именно :
- по внедрению системы оценки эффективности работы налоговых органов по международной методологии TADAT ;
- в производство системы управления рисками ;
- в совершенствовании подходов к администрированию налогов, в частности налога на прибыль .
Напомним, с начала 2025 года Государственная налоговая служба Украины провела более 13,2 тысяч фактических проверок объектов торговли табачными изделиями. По результатам этих проверок контролирующие органы насчитали более 221 миллиона гривен штрафов.