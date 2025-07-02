ГНС Украины возобновляет сотрудничество с Казначейством США: почему это важно для налоговой системы

Офис техпомощи Казначейства США почти 10 лет оказывает поддержку Государственной налоговой службе в развитии эффективного налогового администрирования. Уже с октября запланировано возобновление этого сотрудничества.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение в о. Главы ДПС Леси Карнаух.

По ее словам, благодаря поддержке международных экспертов ГНС уже имеет конкретные результаты партнерства .

внедрено управление изменениями и проектное управление ;

внедряется CRM в контрольно-проверочной деятельности, совершенствуются аналитические подходы и качество аудита ;

разработана концепция управления налоговым долгом ;

концепция управления налоговым долгом усиление антикоррупционной и меры ;

меры внедрен в КИК и трансфертное ценообразование.

"Сегодня стремимся не только возобновить, но и усилить наше сотрудничество. С экспертами Офиса технической помощи во время онлайн встречи обсудили как будем двигаться дальше, чтобы изменения стали еще ощутимее. Обновим план нашей совместной работы с учетом не только предварительных результатов, но и существующих направлений сотрудничества с МВФ, ЕС, а также проектов с налоговыми службами Финляндии и Эстонии", - отметила Карнаух.

Она также назвала ключи и направление нового периода сотрудничества , а именно :

по внедрению системы оценки эффективности работы налоговых органов по международной методологии TADAT ;

внедрению системы оценки эффективности работы налоговых органов по международной методологии TADAT в производство системы управления рисками ;

производство системы управления рисками в совершенствовании подходов к администрированию налогов, в частности налога на прибыль .

Напомним, с начала 2025 года Государственная налоговая служба Украины провела более 13,2 тысяч фактических проверок объектов торговли табачными изделиями. По результатам этих проверок контролирующие органы насчитали более 221 миллиона гривен штрафов.