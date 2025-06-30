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Налоговая перевыполнила план поступлений за первое полугодие 2025 года более чем на 60,8 млрд грн — Карнаух

налоги
перевыполнила полугодовой план поступлений на 60,8 млрд грн / Depositphotos

Государственная налоговая служба перевыполнила план поступлений в государственный бюджет более чем на 60,8 миллиарда гривен. В частности, в июне этого года поступило на 9 миллиардов гривен больше запланированного, обеспечив выполнение плана на 107,7%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила и.о. председателя Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

По ее словам, это результат совместной работы с налогоплательщиками.

Основные показатели июня 2025 года

  • В общий фонд госбюджета поступило 126,5 млрд грн (+44,2% к показателю 2024 года).
  • Налог на доходы физлиц – 30,1 млрд грн (+10,6% к плану).
  • Налог на прибыль предприятий – 5,2 млрд грн (+13,0% к плану).
  • Акциз по ввозимым и произведенным товарам – 15,5 млрд грн (+4,2 % к плану).

Возмещение НДС и общие итоги полугодия

Карнаух также отметила, что ГНС стабильно возмещает НДС. В июне сумма возмещения составила 15,3 млрд грн. В целом за первые шесть месяцев 2025 года налогоплательщикам было возмещено более 86,2 млрд грн НДС, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основные показатели января – июня 2025 года

  • Поступление в общий фонд госбюджета: 647 млрд. грн.
  • К плану поступлений за первое полугодие 2025 года +10,4% (или 60,8 млрд грн).
  • К фактическим поступлениям за январь-июнь 2024 года +22,5% (или 118,7 млрд грн).

Напомним, ГНС за 5 месяцев текущего года превысила плановые показатели по поступлению в госбюджет налога на добавленную стоимость. В январе – мае поступления перевыполнены на 9,5%. Всего после бюджетного возмещения поступило 134,4 млрд грн НДС, что на 11,7 млрд грн больше плана. В целом ГНС выполняет план по НДС на 109,5%.

Автор:
Татьяна Бессараб