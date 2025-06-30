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Податкова перевиконала план надходжень за перше півріччя 2025 року на понад 60,8 млрд грн - Карнаух

податки
перевиконала піврічний план надходжень на 60,8 млрд грн / Depositphotos

Державна податкова служба перевиконала план надходжень до державного бюджету. на понад 60,8 мільярда гривень. Зокрема, у червні цього року надійшло на 9 мільярдів гривень більше запланованого, забезпечивши виконання плану на 107,7%.

Як пише Delo.ua, про це повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

За її словами, це є результатом спільної роботи з платниками податків.

Основні показники червня 2025 року

  • До загального фонду держбюджету надійшло 126,5 млрд грн (+44,2 % до показника 2024 року).
  • Податок на доходи фізосіб – 30,1 млрд грн (+10,6 % до плану).
  • Податок на прибуток підприємств – 5,2 млрд грн (+13,0 % до плану).
  • Акциз з ввезених та вироблених товарів – 15,5 млрд грн (+4,2 % до плану).

Відшкодування ПДВ та загальні підсумки півріччя

Карнаух також зазначила, що ДПС стабільно відшкодовує ПДВ. У червні сума відшкодування склала 15,3 млрд грн. Загалом за перші шість місяців 2025 року платникам податків було відшкодовано понад 86,2 млрд грн ПДВ, що на 23% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Основні показники січня – червня 2025 року

  • Надходження до загального фонду держбюджету: 647 млрд грн. 
  • До плану надходжень за перше півріччя 2025 року +10,4% (або 60,8 млрд грн).
  • До фактичних надходжень за січень-червень 2024 року +22,5% (або 118,7 млрд грн).

Нагадаємо, ДПС за 5 місяців поточного року перевищила планові показники з надходження до держбюджету податку на додану вартість. У січні – травні надходження перевиконані на 9,5 %. Загалом після бюджетного відшкодування надійшло 134,4 млрд грн ПДВ, що на 11,7 млрд грн більше за план. Загалом ДПС виконує план з ПДВ на 109,5 %. 

Автор:
Тетяна Бесараб