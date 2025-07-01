ДПС нарахувала понад 221 млн грн штрафів за порушення у торгівлі тютюном

З початку 2025 року Державна податкова служба України провела понад 13,2 тисячі фактичних перевірок об’єктів торгівлі тютюновими виробами. За результатами цих перевірок контролюючі органи нарахували понад 221 мільйон гривень штрафів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення в. о. Голови ДПС Лесі Карнаух.

Окрім фінансових санкцій, податкова ініціювала вилучення тютюнової продукції на суму понад 19,5 млн грн. Також припинено дію 536 ліцензій на роздрібну торгівлю зафіксованими порушеннями.

Під час круглого столу, організованого Американською торговельною палатою, Карнаух наголосила на важливості системної боротьби з тіньовою економікою. За її словами, ця проблема вже давно вийшла за межі податкової дисципліни.

"Бо коли бюджет втрачає колосальні кошти, а бізнес працює в нерівних умовах – це не лише про гроші. Це про безпеку країни", - зазначила вона.

Карнаух також заявила, що ефективна боротьба з тінню можлива лише за умов реальної координації з правоохоронними органами та активної участі самого бізнесу.

За її словами, чи вийдуть з тіні ті, кому там вкрай комфортно працювати, залежить від консолідованих кроків усіх сторін.

Наразі податкова активно співпрацює з Бюро економічної безпеки та Нацполіцією для виявлення й припинення незаконного виробництва та обігу тютюнової продукції. У співпраці з Службою безпеки України реалізовано низку оперативних заходів із виявлення схем ухилення від оподаткування.

Керівниця ДПС також звернула увагу на скарги від легальних гравців ринку щодо бездіяльності податківців на місцях.

"Вже маю сигнали, що дехто вирішив обійтися відписками. Не помічати проблему не вдасться. Це питання взято під особистий контроль, і відповідальність за бездіяльність понесе кожен, хто дозволяє тіньовій економіці розвиватись на місцях", – наголосила Карнаух.

Вона підкреслила, що сфери ризику — це не лише тютюн, а й роздрібна торгівля, електронна комерція, ресторанний бізнес, фіксований інтернет, а також виробництво і продаж алкоголю. ДПС має намір розширити аналітичний супровід та посилити контроль за цими напрямками.

Додамо, ДПС з початку 2025 року провела понад 2 тисячі перевірок роздрібної торгівлі технікою та електронікою, виявивши масштабні порушення. На продавців накладено штрафи на суму понад 228 млн грн.