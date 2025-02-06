В Україні змінюються розміри штрафів за порушення звітності

В Україні з 25 березня 2025 року змінюються розміри штрафів за порушення термінів подання звітності з трансфертного ціноутворення.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Як змінюються розміри штрафів?

Як повідомляють в ДПС, штраф за неподання повідомлення про участь у міжнародній групі компаній збільшено з 50 до 100 прожиткових мінімумів для працездатної особи станом на 1 січня звітного року ( з 850 грн до 1700).

За несвоєчасне подання відповідного повідомлення штраф зменшено зі 100 до 50 ПМ (з 1700 до 850 грн).

Також штраф за несвоєчасне декларування контрольованих операцій у поданому звіті про КО (якщо подано уточнюючий звіт) становить 17 грн за кожен день затримки, однак загальна сума штрафу не може перевищувати 5100 грн або 0,5 % від суми не задекларованих КО.

У податковій звертають увагу, що штрафи за результатами перевірок контролюючих органів застосовуються у розмірах, які діють на момент прийняття рішення про їх застосування та закликають платників податків вчасно подавайте звітність.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України затвердило нову форму податкового розрахунку сум податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та єдиного соціального внеску (ЄСВ), а також оновило порядок його заповнення та подання.