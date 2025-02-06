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В Украине изменяются размеры штрафов за нарушение отчетности

налоги
Налоговая анонсировала новые штрафы за нарушение отчетности. Фото: Freepik

В Украине с 25 марта 2025 года изменяются размеры штрафов за нарушение сроков подачи отчетности по трансфертному ценообразованию.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Как изменяются размеры штрафов?

Как сообщают в ГНС , штраф за неподачу сообщения об участии в международной группе компаний   увеличено с 50 до 100 прожиточных минимумов для трудоспособного лица по состоянию на 1 января отчетного года (с 850 грн до 1700).

За несвоевременное представление соответствующего уведомления штраф уменьшен со 100 до 50 ПМ (с 1700 до 850 грн).

Также штраф за несвоевременное декларирование контролируемых операций   в представленном отчете о КО (если представлен уточняющий отчет) составляет 17 грн за каждый день задержки, однако общая сумма штрафа не может превышать 5100 грн или 0,5% от суммы не задекларированных КО.

Фото 2 — В Украине изменяются размеры штрафов за нарушение отчетности

В налоговой обращают внимание, что штрафы по результатам проверок контролирующих органов применяются в размерах, действующих на момент принятия решения об их применении и призывающих налогоплательщиков своевременно подавать отчетность.

Напомним, Министерство финансов Украины утвердило новую форму налогового расчета сумм налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и единого социального взноса (ЕСВ), а также обновило порядок его заполнения и предоставления.

Автор:
Светлана Манько