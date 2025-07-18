Українці подвоїли декларування іноземних доходів: сума зросла до 35,1 млрд грн

За 2024 рік українські громадяни задекларували 35,1 млрд грн іноземних доходів, це на 17,8 млрд більше, ніж за 2023 рік. Сума нарахованого ПДФО склала 3,8 млрд грн, військового збору – 535,8 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на прес-реліз Державної податкової служби України.

Під час виступу на міжнародній зустрічі "Світове українство: виклики і можливості" в Офісі омбудсмана України з прав людини виконуюча обов’язки голови ДПС Леся Карнаух зазначила: "Війна вимушено розширила географію проживання українців. Всі, хто виїхав у безпечніші країни, – наші співвітчизники, яких ми чекаємо вдома і підтримуємо за кордоном. Українці світу також наповнюють наш бюджет ресурсом на захист, декларуючи іноземні доходи та сплачуючи податки".

За її словами, кількість довідок про підтвердження статусу податкового резидента України щорічно зростає. Торік підрозділи ДПС видали понад 21 тисячу довідок. Цьогоріч за перше півріччя – вже 12,5 тисячі.

В ДПС зауважили, що Україна працює за угодами про уникнення подвійного оподаткування. Якщо податки з доходу вже сплачені за кордоном, їх можна зарахувати в Україні. У зв’язку із новими нормами про множинне громадянство податкова також удосконалюватиме механізми уникнення подвійного оподаткування.

За словами Карнаух, податкова служба прагне до вдосконалення своїх сервісів, щоб вони були не тільки зручні та безбар’єрні у всіх аспектах, а й інтегровані з іншими державними.

"Попрацюємо із МЗС над перспективою долучення необхідних податкових послуг до системи "е-Консул", – додала вона.

Виконуюча обов’язки ДПСУ також акцентувала, що допомога, отримана громадянами України та членами їхніх родин у зв’язку з війною від іноземних держав таорганізацій, які здійснюють благодійну діяльність, не підлягає оподаткуванню. "Вона не включається до загального оподатковуваного доходу до моменту скасування воєнного стану", — пояснила Карнаух.

Нагадаємо, за перші шість місяців 2025 року платники податків сплатили до держбюджету понад 75 млрд грн військового збору. Це майже в чотири рази, або на 55 млрд грн перевищує показник за аналогічний період2024 року (20 млрд грн).