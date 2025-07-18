Украинцы удвоили декларирование иностранных доходов: сумма выросла до 35,1 млрд грн

За 2024 год украинские граждане задекларировали 35,1 млрд грн иностранных доходов, это на 17,8 млрд больше, чем за 2023 год. Сумма начисленного НДФЛ составила 3,8 млрд грн, военного сбора – 535,8 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-релиз Государственной налоговой службы Украины.

Во время выступления на международной встрече "Мировое украинство: вызовы и возможности" в Офисе омбудсмана Украины по правам человека исполняющая обязанности главы ДПС Леся Карнаух отметила: "Война вынужденно расширила географию проживания украинцев. Все, кто уехал в более безопасные страны, – наши соотечественники, которых мы ждем дома и поддерживаем за границей. Украинцы мира также наполняют наш бюджет ресурсом в защиту, декларируя иностранные доходы и уплачивая налоги".

По ее словам, количество справок о подтверждении статуса налогового резидента Украины ежегодно растет. В прошлом году подразделения ГНС выдали более 21 тысячи справок. В этом году за первое полугодие – уже 12,5 тысяч.

В ГНС отметили, что Украина работает по соглашениям об избежании двойного налогообложения. Если налоги с дохода уже уплачены за границей, их можно учесть в Украине. В связи с новыми нормами о множественном гражданстве налоговая также будет совершенствовать механизмы избегания двойного налогообложения.

По словам Карнаух, налоговая служба стремится к совершенствованию своих сервисов, чтобы они были не только удобны и безбарьерны во всех аспектах, но и интегрированы с другими государственными сервисами.

"Поработаем с МИДом над перспективой присоединения необходимых налоговых услуг к системе "е-Консул", – добавила она.

Исполняющая обязанности ГНСУ также акцентировала, что помощь, полученная гражданами Украины и членами их семей в связи с войной от иностранных государств и организаций, осуществляющих благотворительную деятельность, не подлежит налогообложению. "Она не включается в общий налогооблагаемый доход до момента отмены военного положения", — пояснила Карнаух.

Напомним, за первые шесть месяцев 2025 года налогоплательщики уплатили в госбюджет более 75 млрд грн военного сбора. Это почти в четыре раза или на 55 млрд грн превышает показатель за аналогичный период 2024 года (20 млрд грн).