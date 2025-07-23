Е-аудит набирает обороты: компании подали в ДПС уже более 400 файлов SAF-T UA

К тестированию Е-аудита уже присоединился 41 налогоплательщик. Они сформировали и представили 415 SAF-T-файлов. ГНС активно собирает обратную связь, чтобы обеспечить эффективность и прозрачность нового стандарта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной налоговой службы Украины.

Структура SAF-T UA, которая проходит этап тестирования, является одним из ключевых элементов E-аудита.

Цель тестирования:

проверить работоспособность формата в реальных условиях;

выявить методологические, технические и учетные особенности;

собрать практические замечания от бизнеса.

"ДПС благодарна компаниям, которые присоединились к тестированию SAF-T UA, предоставили обратную связь и поделились практическими кейсами. Такое взаимодействие является важным условием создания современного, эффективного и прозрачного инструмента налогового контроля", - отметили в налоговой службе.

Налоговики приглашают представителей бизнеса присоединяться к дальнейшему тестированию системы Е-аудит, сделать это можно в электронном кабинете.

Что такое SAF-T UA?

SAF-T UA – это стандартный аудиторский файл, содержащий унифицированную финансовую и учетную информацию, которую подают крупные налогоплательщики по запросу налоговой во время проверки (в соответствии с п. 85.2 ст. 85 Налогового кодекса Украины).

Формат SAF-T UA новый и учитывает разнообразные учетные системы и технические нюансы плательщиков, налоговая служба получает уточняющие вопросы от плательщиков. В частности, налогоплательщиков чаще всего интересует:

нужно ли подавать отдельные файлы SAF-T UA в рамках соответствующих календарных лет;

может ли налогоплательщик заблаговременно формировать помесячные или поквартальные файлы SAF-T UA с полным набором данных за соответствующие периоды;

как должен формироваться SAF-T UA, если данные предприятия сохраняются в отдельных системах учета;

какие данные необходимо указывать о должностных лицах субъекта хозяйствования;

как предприятие должно обеспечить разграничение операций по первому событию и т.д.

Чтобы помочь бизнесу лучше ориентироваться, ДПС подготовлен очередной блок разъяснений. Налоговики уже сформировали ответы на 85 самых распространенных вопросов.

Напомним, украинцы удвоили декларирование иностранных доходов: сумма выросла до 35,1 млрд. грн.