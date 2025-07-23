Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,77

--0,05

EUR

48,87

+0,07

Наличный курс:

USD

41,70

41,61

EUR

49,10

48,89

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Е-аудит набирает обороты: компании подали в ДПС уже более 400 файлов SAF-T UA

женщина, ноутбук, документы
Компании уже подали в ГНС 415 аудиторских файлов. / Freepik

К тестированию Е-аудита уже присоединился 41 налогоплательщик. Они сформировали и представили 415 SAF-T-файлов. ГНС активно собирает обратную связь, чтобы обеспечить эффективность и прозрачность нового стандарта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной налоговой службы Украины.

Структура SAF-T UA, которая проходит этап тестирования, является одним из ключевых элементов E-аудита.

  • Цель тестирования:
  • проверить работоспособность формата в реальных условиях;
  • выявить методологические, технические и учетные особенности;
  • собрать практические замечания от бизнеса.

"ДПС благодарна компаниям, которые присоединились к тестированию SAF-T UA, предоставили обратную связь и поделились практическими кейсами. Такое взаимодействие является важным условием создания современного, эффективного и прозрачного инструмента налогового контроля", - отметили в налоговой службе.

Налоговики приглашают представителей бизнеса присоединяться к дальнейшему тестированию системы Е-аудит, сделать это можно в электронном кабинете.

Что такое SAF-T UA?

SAF-T UA – это стандартный аудиторский файл, содержащий унифицированную финансовую и учетную информацию, которую подают крупные налогоплательщики по запросу налоговой во время проверки (в соответствии с п. 85.2 ст. 85 Налогового кодекса Украины).

Формат SAF-T UA новый и учитывает разнообразные учетные системы и технические нюансы плательщиков, налоговая служба получает уточняющие вопросы от плательщиков. В частности, налогоплательщиков чаще всего интересует:

  • нужно ли подавать отдельные файлы SAF-T UA в рамках соответствующих календарных лет;
  • может ли налогоплательщик заблаговременно формировать помесячные или поквартальные файлы SAF-T UA с полным набором данных за соответствующие периоды;
  • как должен формироваться SAF-T UA, если данные предприятия сохраняются в отдельных системах учета;
  • какие данные необходимо указывать о должностных лицах субъекта хозяйствования;
  • как предприятие должно обеспечить разграничение операций по первому событию и т.д.

Чтобы помочь бизнесу лучше ориентироваться, ДПС подготовлен очередной блок разъяснений. Налоговики уже сформировали ответы на 85 самых распространенных вопросов.

Напомним, украинцы удвоили декларирование иностранных доходов: сумма выросла до 35,1 млрд. грн.

Автор:
Татьяна Ковальчук