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Е-аудит набирает обороты: компании подали в ДПС уже более 400 файлов SAF-T UA
К тестированию Е-аудита уже присоединился 41 налогоплательщик. Они сформировали и представили 415 SAF-T-файлов. ГНС активно собирает обратную связь, чтобы обеспечить эффективность и прозрачность нового стандарта.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной налоговой службы Украины.
Структура SAF-T UA, которая проходит этап тестирования, является одним из ключевых элементов E-аудита.
- Цель тестирования:
- проверить работоспособность формата в реальных условиях;
- выявить методологические, технические и учетные особенности;
- собрать практические замечания от бизнеса.
"ДПС благодарна компаниям, которые присоединились к тестированию SAF-T UA, предоставили обратную связь и поделились практическими кейсами. Такое взаимодействие является важным условием создания современного, эффективного и прозрачного инструмента налогового контроля", - отметили в налоговой службе.
Налоговики приглашают представителей бизнеса присоединяться к дальнейшему тестированию системы Е-аудит, сделать это можно в электронном кабинете.
Что такое SAF-T UA?
SAF-T UA – это стандартный аудиторский файл, содержащий унифицированную финансовую и учетную информацию, которую подают крупные налогоплательщики по запросу налоговой во время проверки (в соответствии с п. 85.2 ст. 85 Налогового кодекса Украины).
Формат SAF-T UA новый и учитывает разнообразные учетные системы и технические нюансы плательщиков, налоговая служба получает уточняющие вопросы от плательщиков. В частности, налогоплательщиков чаще всего интересует:
- нужно ли подавать отдельные файлы SAF-T UA в рамках соответствующих календарных лет;
- может ли налогоплательщик заблаговременно формировать помесячные или поквартальные файлы SAF-T UA с полным набором данных за соответствующие периоды;
- как должен формироваться SAF-T UA, если данные предприятия сохраняются в отдельных системах учета;
- какие данные необходимо указывать о должностных лицах субъекта хозяйствования;
- как предприятие должно обеспечить разграничение операций по первому событию и т.д.
Чтобы помочь бизнесу лучше ориентироваться, ДПС подготовлен очередной блок разъяснений. Налоговики уже сформировали ответы на 85 самых распространенных вопросов.
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