Новини
Дата публікації
Україна та США працюють над якісною трансформацією податкової: що вже зроблено

Команда ДПС спільно з експертами ОТД продовжує працювати над якісною трансформацією податкової / Freepik

Фахівці Державної податкової служби та експерти Офісу технічної допомоги Департаменту казначейства США (ОТД) працюють над якісною трансформацією податкової.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу ДПС.

Як відзначила в. о. голови ДПС Леся Карнаух, досвід співпраці з командою ОТД, отримані рекомендації та консультативна підтримка допомагають ДПС успішно досягати визначених цілей на шляху модернізації й трансформації.

Зазначається, що під час під час онлайн-зустрічі сторони проаналізували виконання компонентів проєкту відповідно до визначених рівнів зрілості моделі спроможностей процесу (PCMM).

Зокрема, експерти ОТД відзначили, що незважаючи на триваючу війну, досягнуто значних результатів та суттєвого зростання зрілості процесів у всіх восьми ключових компонентах:

  •  загальний аудит; 
  • міжнародний аудит (міжнародне оподаткування); 
  • управління податковим боргом; 
  • обслуговування платників податків; 
  • організаційне посилення/стратегічне планування/реформи; 
  • протидія корупції; 
  • модернізація технологій;
  • дослідження комплаєнсу/комплаєнс в управлінні ризиками.

Також були визначені ключові складові нового проєкту співпраці, який триватиме протягом 2025 – 2027 років, сфери, в яких ДПС надаватиметься експертна допомога ОТД.

У ДПС підкреслили, що зацікавлені у найкращих світових практиках мобілізації доходів для забезпечення економічної стабільності та розвитку, зокрема, консультативної та сервісної складової служби, міжнародного аудиту, запровадження Е-аудиту, СRM, удосконаленні податкового адміністрування тощо

Додамо, за даними ДПС, понад третину всіх податкових надходжень у першому півріччі забезпечили переробна промисловість та торгівля.

Автор:
Світлана Манько