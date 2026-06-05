Україна та Росія оголосили локальне перемир’я біля Запорізької АЕС

Поблизу Запорізької атомної електростанції набуло чинності тимчасове локальне припинення вогню, яке дозволить провести критично важливий ремонт лінії електропередач.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) у соцмережі X.

Зазначається, що у межах досягнутих домовленостей під контролем експертів МАГАТЕ технічні фахівці з обох сторін у найближчі дні розпочнуть ремонт 750-кіловольтної лінії "Дніпровська", яка була пошкоджена внаслідок бойових дій.

Перед цим планується проведення масштабного розмінування території, де проходитимуть роботи.

В МАГАТЕ нагадали, що вже шосте тимчасове припинення вогню, яке узгодили із Україною та РФ з кінця минулого року для сприяння забезпеченню зовнішнього електропостачання та гарантування ядерної безпеки.

Лінія 750 кВ не функціонує вже понад два місяці, унаслідок чого Запорізька АЕС була повністю залежною від однієї лінії 330 кВ для забезпечення електроенергії, необхідної для охолодження шести зупинених реакторів.

Упродовж останніх тижнів станція також неодноразово втрачала доступ і до цієї лінії, через що змушена була переходити на аварійні дизель-генератори як крайній захід.

Нагадаємо, у ніч на 3 червня Запорізька атомна електростанція повністю втратила зовнішнє електроживлення через відключення останньої доступної лінії електропередачі. Це вже 17-й блекаут на ЗАЕС від початку російської окупації та п'ятий від початку 2026 року.

На ЗАЕС порушено майже всі стовпи ядерної безпеки

На Запорізькій АЕС порушено шість із семи "стовпів ядерної безпеки". Йдеться про сім ключових компонентів ядерного та фізичного захисту, визначених МАГАТЕ на початку повномасштабного російського вторгнення:

фізична цілісність;

справність обладнання;

відсутність тиску на персонал;

надійне електропостачання;

безперервна логістика;

радіаційний контроль;

функціонування каналів зв'язку.

Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі підкреслив, що на ЗАЕС є "серйозні ризики для безпеки". Він нагадав, що всі шість реакторів станції перебувають у стані холодного зупину, і, за нинішніх умов, жоден реактор не може бути безпечно запущений.

Зауважимо, українські військові зафільмували, як російська армія утримує техніку на території захопленої Запорізької атомної електростанції. В НАЕК "Енергоатом" заявляють про ядерний тероризм і наголошують, що російські загарбники й надалі наражають на небезпеку Україну та весь світ, перетворивши захоплений цивільний об’єкт на військову базу.