ЗАЕС два місяці працює на одній лінії живлення: МАГАТЕ повідомило про ризики

Запорізька АЕС. / Вікіпедія

МАГАТЕ повідомило, що Запорізька атомна електростанція вже два місяці працює лише з однією зовнішньою лінією електропостачання. Після відключення 24 березня головної лінії 750 кВ "Дніпровська" станція залишається залежною від резервної лінії 330 кВ "Феросплавна-1".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на МАГАТЕ

За цей період на об'єкті вже тричі фіксували втрату зовнішнього електроживлення. МАГАТЕ продовжує переговори з Україною та Росією щодо можливості тимчасового припинення вогню для проведення ремонтних робіт.

Окрему стурбованість викликає безпекова ситуація навколо станції. За інформацією агентства, поблизу ЗАЕС та Енергодара зафіксували численні повідомлення про атаки безпілотників.

Також на станції повідомили про:

  • збій на одній зі станцій радіаційного моніторингу поза майданчиком;
  • повідомлення про падіння дрона біля машинного залу енергоблока №1;
  • військову активність поблизу об'єкта та населених пунктів, де проживає персонал.

Ситуація навколо ЗАЕС залишається важливою для енергетичного сектору України, оскільки стабільне зовнішнє живлення є одним із ключових елементів ядерної безпеки станції.

Додамо, Україна закликає переглянути міжнародні підходи до ядерної безпеки з урахуванням ризиків, які виникають під час війни. В "Енергоатомі" заявили про необхідність оновлення стандартів МАГАТЕ та створення окремого міжнародного механізму захисту цивільних ядерних об'єктів в умовах збройних конфліктів.

Автор:
Тетяна Гойденко