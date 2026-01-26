Подальша доля Запорізької АЕС: Росія хоче ділити електроенергію порівну з Україною

Москва наполягає на тому, щоб електроенергію, яку виробляє Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС), що є найбільшою в Європі та зараз окупована російськими військами, Україна і РФ ділили між собою.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у матеріалі Politico.

За словами одного з американських чиновників, під час переговорів за участю США, України та Росії значна частина була зосереджена на економіці, а також на питанні, хто контролюватиме Запорізьку атомну електростанцію, яку окупували російські війська.

Росія наполягає на розподілі електроенергії, яку виробляє ЗАЕС, між двома країнами. Натомість українська сторона наполягає на варіанті, коли станцію експлуатуватимуть Україна та США.

Угоди не було досягнуто, констатується в статті.

"Обидві сторони починають уявляти, що вони можуть отримати від миру, як-от план процвітання для України, а також деякі можливості для Росії укладати ділові угоди зі Сполученими Штатами Америки", – сказав американський чиновник.

США хочуть спільний формат управління Запорізькою АЕС

США пропонують спільний формат управління Запорізькою АЕС, проте наразі складно визначити, як запустити станцію в роботу і здійснювати нею керівництво, заявив президент України Володимир Зеленський

Він підкреслив, що станція є українською, попри те, що росіяни вважають її своєю через факт окупації.

Раніше Зеленський заявляв, що у переговорах щодо закінчення війни питання окупованої Росією Запорізької атомної електростанції залишається одним із найбільш чутливих.

Особливий статус ЗАЕС

Запорізька АЕС є найбільшою в Європі атомною електростанцією з шістьма реакторами. Російські війська захопили її в березні 2022 року. Станція не виробляє електроенергію. Шість реакторів Запорізької АЕС перебувають у стані холодного зупину з 2022 року, покладаючись на зовнішні лінії електропостачання та аварійні системи, щоб запобігти повному знеструмленню.

МАГАТЕ підтримує постійну присутність на об’єкті для моніторингу безпеки на тлі постійних обстрілів.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що Запорізькій атомній електростанції знадобиться "особливий статус" та угода про співпрацю між Росією та Україною, якщо буде досягнуто мирної угоди.

Мирний план: чи реально розділити електроенергію ЗАЕС між Україною та Росією

Один із пунктів мирного плану передбачає запуск ЗАЕС під спільним контролем України та Росії. Експерти попереджають, що технічний стан станції та різниця енергосистем роблять цей сценарій майже нереальним.

Цей пункт вже суперечить нещодавній резолюції МАГАТЕ, в якій агенція Росію закликала повернути ЗАЕС під контроль України. Крім того, такий спільний контроль над станцією неможливий за діючим українським законодавством, де в атомної станції може бути лише один оператор — "Енергоатом".

Але, на думку опитаних Delo.ua експертів, головна проблема реалізації цього пункту не в законах чи резолюціях (за наявності політичної волі, їх можна змінити), а саме в технічній площині.