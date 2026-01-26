Дальнейшая судьба Запорожской АЭС: Россия хочет делить электроэнергию между Украиной и РФ

Москва настаивает на том, чтобы электроэнергию, которую производит Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), крупнейшая в Европе и сейчас оккупированная российскими войсками, Украина и РФ делили между собой.

Как пишет Delo.ua, об этом речь в материале Politico.

По словам одного из американских чиновников, во время переговоров с участием США, Украины и России значительная часть была сосредоточена на экономике, а также вопросе, кто будет контролировать Запорожскую атомную электростанцию, которую оккупировали российские войска.

Россия настаивает на распределении электроэнергии, производимой ЗАЭС, между двумя странами. Украинская сторона настаивает на варианте, когда станцию будут эксплуатировать Украина и США.

Соглашение не было достигнуто, констатируется в статье.

"Обе стороны начинают представлять, что они могут получить от мира, например план процветания для Украины, а также некоторые возможности для России заключать деловые соглашения с Соединенными Штатами Америки", – сказал американский чиновник.

США хотят общий формат управления Запорожской АЭС

США предлагают общий формат управления Запорожской АЭС, однако пока сложно определить, как запустить станцию в работу и осуществлять ею руководство, заявил президент Украины Владимир Зеленский

Он подчеркнул, что станция является украинской, несмотря на то, что россияне считают ее своей из-за факта оккупации.

Ранее Зеленский заявлял, что в переговорах по окончании войны вопрос оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции остается одним из самых чувствительных.

Особый статус ЗАЭС

Запорожская АЭС есть крупнейшей в Европе атомной электростанцией с шестью реакторами. Российские войска захватили ее в марте 2022 года. Станция не производит электроэнергию. Шесть реакторов Запорожской АЭС находятся в состоянии холодной остановки с 2022 года, полагаясь на внешние линии электроснабжения и аварийные системы, чтобы предотвратить полное обесточивание.

МАГАТЭ поддерживает постоянное присутствие на объекте для мониторинга безопасности на фоне постоянных обстрелов.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Запорожской атомной электростанции понадобится "особый статус" и соглашение о сотрудничестве между Россией и Украиной, если будет достигнуто мирное соглашение.

Мирный план: реально ли разделить электроэнергию ЗАЭС между Украиной и Россией

Один из пунктов мирного плана предусматривает запуск ЗАЭС под общим контролем Украины и России. Эксперты предупреждают, что техническое состояние станции и разница в энергосистемах делают этот сценарий почти нереальным.

Этот пункт уже противоречит недавней резолюции МАГАТЭ, в которой агентство Россию призвало вернуть ЗАЭС под контроль Украины. Кроме того, такой общий контроль над станцией невозможен по действующему украинскому законодательству, где у атомной станции может быть только один оператор - "Энергоатом".

Но, по мнению опрошенных экспертов Delo.ua, главная проблема реализации этого пункта не в законах или резолюциях (при наличии политической воли, их можно изменить), а именно в технической плоскости.