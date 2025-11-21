Мирный план Трампа: реально ли разделить электроэнергию ЗАЭС между Украиной и Россией

Один из пунктов неофициального "российско-американского" мирного плана, авторство которого приписывают президенту США Дональду Трампу, предусматривает запуск крупнейшей в Европе оккупированной атомной электростанции под общим контролем Украины и России. Эксперты предупреждают, что техническое состояние станции и разница в энергосистемах делают этот сценарий почти нереальным.

20 ноября ряд западных СМИ опубликовали мирный план по 28 пунктам, совместно разработанным представителями США и РФ. Официально ни одна из сторон этого не подтвердила, но уже на следующий день эти СМИ сообщили, что Украина и ЕС отказались от этой инициативы и готовят свой альтернативный план завершения войны.

Понятно, что окончательная конфигурация мирных договоренностей (если вообще они будут достигнуты) будет существенно отличаться от любой исходной. Однако не стоит исключать сценарий, по которому, после ожесточенных политических торгов, отдельные пункты из опубликованного плана могут войти в реальное мирное соглашение, которое положит конец горячей фазе войны.

Один из них предусматривает запуск оккупированной Запорожской атомной электростанции под наблюдением Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ), а электроэнергию от станции предлагают распределять 50/50 между Украиной и Россией. Этот пункт уже противоречит недавней резолюции МАГАТЭ , в которой агентство Россию призвало вернуть ЗАЭС под контроль Украины. Кроме того, такой общий контроль над станцией невозможен по действующему украинскому законодательству, где у атомной станции может быть только один оператор - "Энергоатом". Но, по мнению опрошенных экспертов Delo.ua , главная проблема реализации этого пункта не в законах или резолюциях (при наличии политической воли, их можно изменить), а именно в технической плоскости.

ЗАЭС стоит, но остается ключевой для энергосистемы

Мощность Запорожской атомной электростанции составляет 6 ГВт, что делает ее крупнейшей атомной электростанцией в Европе. К началу полномасштабной войны мощность ЗАЭС составляла 43% всей атомной энергетики, а в 2021 году эта электростанция сгенерировала 55% всей электроэнергии в Украине .

В марте 2022 года станцию оккупировали россиянами, которые вопреки правилам ядерной безопасности, разместили там своих военных. Впоследствии после разрушения Каховской ГЭС и линий электропитания все энергоблоки ЗАЭС перевели в стадию "холодной остановки". Сейчас станция не генерирует, а потребляет электроэнергию, которая необходима ей для охлаждения ядерного топлива и функционирования систем безопасности.

По словам бывшего министерка энергетики Ольги Буславец, станция остается крайне важной для питания Днепровско-Запорожского промышленного региона. Там находится много энергоемких промышленных предприятий. Поэтому ее запуск поддержал бы регион, который при текущих обстоятельствах очень энергодефицитен.

"Там сконцентрированы предприятия металлургической, химической и цементной отраслей. Это все очень энергоемкие производства, требующие много электроэнергии", - говорит Буславец.

А с другой стороны, дополнительные мощности нужны и россиянам для питания оккупированных территорий. В первую очередь речь идет о поставках в Крым, куда электроэнергия из ЗАЭС поступала в аннексию в 2014 году. К тому же, усилился дефицит электроэнергии на других оккупированных территориях после недавних разрушений Зуевской и Старобешевской ТЭС в Донецкой области. Этим объясняется и желание россиян подключить станцию к своей энергосети и запустить реакторы ЗАЭС .

Буславец отмечает, что двойной контроль над ЗАЭС противоречит украинскому законодательству, но при наличии политической воли законы можно изменить. В то же время остается непонятной сама конфигурация такого совместного управления, а также роль МАГАТЭ в этом.

Совместное управление ЗАЭС: технический тупик

Техническая сторона совместного управления ЗАЭС вызывает у экспертов гораздо больше вопросов, чем политическая. Они убеждены, что при любых обстоятельствах быстро запустить ЗАЭС не получится. По словам директора по аналитических исследованиям DiXi Group Романа Ницовича, перед запуском станции нужно будет провести диагностику всех систем станции и при необходимости капитально их отремонтировать, перегрузить ядерное топливо, а также решить возникшую после разрушения Каховского водохранилища проблему охлаждения реакторов.

"Есть целый ряд технических задач, которые предстоит сделать перед запуском. Нужно минимум два-три года, чтобы планомерно решать эти технические задачи", - говорит Ницович.

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко отмечает, что совместная работа ЗАЭС на две энергосистемы невозможна, поскольку в марте 2022 украинская энергосистема синхронизировалась с энергосистемой Европы ENTSO-E . Технические европейские и российские энергосистемы существенно отличаются. При этом ЗАЭС не сможет работать на две энергосистемы одновременно. А модернизировать станцию так, чтобы она работала на две энергосистемы, будет крайне сложно и дорого.

С этим согласен директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев . Он отмечает, что для того чтобы синхронизировать украинскую энергосистему с европейской "Укрэнерго" понадобилось пять лет. Кроме того, Рябцев отмечает, что при двойном контроле невозможным будет управление станцией диспетчерами двух энергосистем.

Таким образом, большинство экспертов считают невозможным ни быстрый запуск ЗАЭС, ни совместное управление работающей станцией. Поэтому даже пункт о совместном контроле над станцией будет принят в будущих мирных договоренностях, его практическая реализация с технической стороны крайне сложна. А по сценарию, когда на совместное управление ЗАЭС все же согласятся, Украина получит очень сложный и дорогостоящий инвестпроект. В случае его реализации станцию делят на две части, одна из которых будет давать мегацию в энергосистему Украины, но все равно будет физически оставаться на оккупированной территории под контролем россиян.