Россия намеренно обесточила ЗАЭС: хотят подключить станцию к своей энергосети и запустить реакторы

Россия намеренно обесточила оккупированную Запорожскую атомную электростанцию, поскольку готовится подключить ее к своей энергосистеме.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Россия намеренно отключила электроэнергию на Запорожской атомной электростанции. Это было ручное отключение, проведенное как испытание, пока Россия готовится к повторному подключению оккупированной Запорожской АЭС к собственной электросети", - подчеркнул дипломат.

По его словам, следующим шагом может быть запуск реактора под оккупацией - без должного охлаждения, без соответствующих лицензий и надзорных процедур.

Глава МИД подчеркнул: подобные действия Москвы увеличивают риск ядерных инцидентов и "прокладывают путь к катастрофе".

Сибига отметил, что ситуацию на ЗАЭС следует рассматривать как военный маневр.

"Недавний блекаут на Чернобыльской АЭС, нанесенный российским ударом по подстанции, еще раз продемонстрировал, как Москва использует ядерную безопасность как оружие", - отметил дипломат.

Глава украинского МИД призвал МАГАТЭ, его государства-члены и всех соответствующих партнеров принять все возможные меры, включая гарантии безопасности, временные окна прекращения огня, беспрепятственный доступ для ремонтных бригад и предоставление специализированного оборудования, чтобы разрешить немедленное проведение возобновляемых работ на остаточной резервной линии. АЭС.

10-й блекаут за время оккупации станции

23 сентября в результате очередной провокации со стороны российских военных были повреждены линию электропередачи, питавшей ЗАЭС от украинской энергосистемы. Это десятый блекаут с начала российской оккупации станции.

"По информации "Укрэнерго", на контролируемой Украиной территории эта линия исправна, и никаких технических препятствий для ее использования не существует. Но оккупационная администрация ЗАЭС сознательно не подключает электростанцию до линии электропередачи 750 кВт, чтобы продолжить дезинформационную кампанию против Украины.

Линия электропередачи, питавшая ЗАЭС от украинской энергосистемы, была повреждена в результате очередной провокации со стороны российских военных. С этого времени станция получает электроэнергию от дизельных генераторов, которые, со своей стороны, предназначены только для аварийного питания и не способны длительное время. обеспечивать потребности атомного объекта .

Оккупированная РФ Запорожская АЭС оставалась на одной линии питания 750 кВ рекордные почти пять месяцев, с 7 мая, после того как была повреждена последняя резервная линия 330 кВ.

Напомним, что надежное и стабильное внешнее электроснабжение было определено генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси одним из семи неотъемлемых столбов ядерной безопасности и одним из пяти принципов для предотвращения вероятной аварии и обеспечения целостности оккупированной ЗАЭС.