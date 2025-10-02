На всех объектах Чернобыльской АЭС возобновили электроснабжение: Зеленский обвинил МАГАТЭ в бездействии

Электроснабжение на всех объектах Чернобыльской атомной станции, обесточенных из-за вражеского обстрела инфраструктуры в городе Славутич, полностью восстановлено.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила министерша энергетики Светлана Гринчук.

По ее словам, уровень радиации на объекте не превышает контрольные уровни. Угроз для населения нет.

Блэкаут на ЧАЭС длился более трех часов

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что блекаут на ЧАЭС длился более трех часов. По его словам, кроме нового саркофага без электроснабжения находилось хранилище, в котором хранится 80% отработанного ядерного топлива общим весом более 3250 тонн.

"Россияне не могли не знать, что удар по объектам в Славутиче будет иметь такие последствия для Чернобыля. И это был целеустремленный удар, в котором они применили более 20 дронов - по предварительной оценке, российско-иранских "шахедов". Часть этих дронов удалось сбить, но удар был организован именно на волну" - подчеркнул глава страны.

Зеленский назвал "слабой" позицию МАГАТЭ и лично ее генерального директора Рафаэля Гросси.

Он также напомнил, что уже восьмой день идет блекаут на Запорожской АЭС. Президент отметил, что включая объекты ЧАЭС и ЗАЭС в Украине расположены шесть атомных станций, и каждая из них может быть мишенью для российских дронов и ракет.

"Важно, чтобы страны Европы, Соединенные Штаты, страны "Группы семи" и "Группы двадцати" реально действовали ради мира и безопасности на сто процентов возможного. Нужно сильное реагирование и давление на Россию с целью защиты жизни. Я благодарен всем в мире, кто не молчит", - резюмировал Зеленский.

Чрезвычайная ситуация на ЧАЭС

Напомним, в результате российской атаки на энергообъект в Славутиче на Чернобыльской АЭС возникла чрезвычайная ситуация и она оказалась в блекауте. Без электроснабжения остался Новый безопасный конфайнмент (НБК), изолирующий разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС и предотвращающий выброс радиоактивных материалов в окружающую среду.

Международное агентство по атомной энергии подтвердило колебания напряжения на АЭС после потери контакта с линией 330 кВ Славутич. Там добавили, что объект быстро подключился к запасным линиям и электроснабжение восстановили, за исключением НБК, куда электроэнергию подавали два аварийных дизельных генератора.