Из-за продолжающегося блекаута на Запорожской АЭС возможен сценарий Фукусимы — The Guardian

Внешнее электроснабжение Запорожской атомной электростанции, находящейся под контролем России, отключено уже более трех дней, что стало рекордным сбоем и вызвало серьезную обеспокоенность по безопасности на шестиреакторной площадке.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой The Guardian.

После отключения последней линии электропередач в 16:56, во вторник станция работает на аварийных генераторах, которые обеспечивают охлаждение и критические системы безопасности. Нет никаких признаков, что внешнее питание будет восстановлено в ближайшее время.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал ситуацию "глубоко тревожной" и провел встречу с Владимиром Путиным в четверг, однако проблема остается нерешенной.

Западные эксперты и украинские чиновники опасаются, что Россия создает кризис для укрепления контроля над станцией, которая является крупнейшей в Европе, и может принимать рискованные меры для запуска хотя бы одного реактора в условиях войны.

"Россия использует атомную электростанцию как разменную монету", - отметил один украинский чиновник, тогда как специалист Greenpeace охарактеризовал оккупацию как "новую критическую и потенциально катастрофическую фазу".

Стресс-тесты после аварии на Фукусиме в 2011 году предполагают, что АЭС должна выдерживать 72 часа без внешнего питания. По данным украинских источников, такое превышение еще не тестировалось.

Россия захватила станцию в марте 2022 года. Реакторы, которые когда-то могли снабжать электроэнергией 4 млн домохозяйств, были переведены в холодную остановку из соображений безопасности.

Внешнее питание в Запорожье раньше терялось девять раз, однако на этот раз линия электропередач была повреждена на российской территории, примерно в миле от станции. Российские операторы заявляют, что ремонт усложняется "постоянными обстрелами со стороны украинских сил", хотя Украина утверждает, что не ведет обстрелы по территории станции.

МАГАТЭ сообщило, что дизельного топлива достаточно для работы генераторов до 20 дней. Однако Гросси предостерег, что отсутствие внешнего питания увеличивает вероятность ядерной аварии. Семь из 18 генераторов обеспечивают охлаждение, но их выход из строя может привести к неконтролируемому нагреву ядерного топлива в шести реакторах в течение недель, что чревато расплавлением.

Сценарий напоминает аварию на Фукусиме, где из-за землетрясения и цунами генераторы не смогли поддержать охлаждение, что привело к расплавлению трех активных зон за три дня.

Есть признаки того, что Россия прокладывает новую линию электропередач через оккупированные территории, чтобы подать энергию на станцию и выставить себя "спасителем". Анализ спутниковых снимков Greenpeace показал строительные работы в 125 милях от российской сети в Мариуполе, а также дамбу через входной канал для обеспечения безопасного водоснабжения.

Неделю назад российский директор станции Юрий Черничук заявил, что интеграция объекта в российскую сеть "находится на завершающей стадии", хотя перезапуск реактора во время войны беспрецедентен.

Специалисты Greenpeace и украинские эксперты призывают МАГАТЭ вмешаться и обезопасить Россию от опасных действий.

Напомним, 23 сентября на Запорожской АЭС произошло отключение единой линии электропередачи, по которой станция получала питание от украинской энергосистемы. ЗАЭС перешла на питание своих потребностей от дизельгенераторов. Это десятый блекаут с начала российской оккупации станции.

Кроме того, сотрудники МАГАТЭ фиксируют ухудшение ситуации с системой охлаждения реакторов оккупированной россиянами Запорожской АЭС, которые находятся в состоянии холодного останова.