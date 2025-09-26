Запорожская АЭС работает на дизельных генераторах: Россия намеренно не возобновляет электропитание

Оккупированная Запорожская атомная электростанция остается без внешнего электропитания и работает на дизельных генераторах, поскольку россияне намеренно не подключают ее к украинской энергосети.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Отмечается, что ЗАЭС вынуждена работать на дизель-генераторах из-за блекаута, что создает критическую ситуацию, которая угрожает безопасности не только Украины, но и стран Европы.

В "Энергоатоме" напомнили, что 23 сентября в результате очередной провокации со стороны российских военных была повреждена линия электропередачи, питавшая ЗАЭС от украинской энергосистемы.

"По информации "Укрэнерго", на контролируемой Украиной территории эта линия исправна, и никаких технических препятствий для ее использования не существует", - подчеркнули в "Энергоатоме".

В компании подчеркнули, что оккупанты умышленно не подключают станцию к энергоснабжению, чтобы продолжить дезинформационную кампанию против Украины.

"Таким образом они сознательно подвергают опасности миллионы людей на всем континенте. Дизель-генераторы предназначены только для аварийного питания и не способны длительно обеспечивать потребности станции. Их остановка может привести к потере контроля над ядерной безопасностью объекта", - предупредили в "Энергоатоме".

В компании в очередной раз призвали международное сообщество усилить давление на страну-агрессора, чтобы предотвратить радиационную и ядерную катастрофу.

В то же время оккупанты утверждают, что территорию возле ЗАЭС и поврежденной линии энергоснабжения обстреливают украинские военные. Потому, мол, "сроки ее восстановления спрогнозировать невозможно".

На ЗАЭС возбуждены почти все столбы ядерной безопасности

На Запорожской АЭС возбуждено шесть из семи "столпов ядерной безопасности". Речь идет о семи ключевых компонентах ядерной и физической защиты, определенных МАГАТЭ в начале полномасштабного российского вторжения:

физическая цельность;

исправность оборудования;

отсутствие давления на персонал;

надежное электроснабжение;

непрерывная логистика;

радиационный контроль;

функционирование каналов связи

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что на ЗАЭС осталась лишь одна внешняя линия электропередачи, создающая "серьезные риски для безопасности". Он напомнил, что все шесть реакторов станции находятся в состоянии холодной остановки, и при нынешних условиях ни один реактор не может быть безопасно запущен.

Заметим, в течение последнего времени сотрудники МАГАТЭ фиксируют ухудшение ситуации с системой охлаждение реакторов оккупированной Запорожской АЭС.

ЗАЭС не хватает воды, поскольку российские военные взорвали дамбу Каховского водохранилища, которое обеспечивало водопотребление атомного объекта. Поэтому уровень воды в водохранилище-охладителе продолжает снижаться.

В настоящее время МАГАТЭ настаивает на немедленном строительстве насосной станции для охлаждения реакторов Запорожской АЭС