МАГАТЭ настаивает на немедленном строительстве насосной станции для охлаждения реакторов Запорожской АЭС

ЗАЭС
ЗАЭС. Фото: Энергоатом

Ситуация на временно оккупированной страной-агрессором Россией Запорожской атомной электростанции остается нестабильной, возбуждены практически все так называемые столбы ядерной безопасности. Уровень воды в водоеме-охладителе приближается к критическому, а военная активность вблизи станции усиливает риски.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

На ЗАЭС возбуждены почти все столбы ядерной безопасности

По его словам, на Запорожской АЭС возбуждено шесть из семи "столпов ядерной безопасности". Речь идет о семи ключевых компонентах ядерной и физической защиты, определенных МАГАТЭ в начале полномасштабного российского вторжения:

  • физическая цельность;
  • исправность оборудования;
  • отсутствие давления на персонал;
  • надежное электроснабжение;
  • непрерывная логистика;
  • радиационный контроль;
  • функционирование каналов связи

Гросси подчеркнул, что на ЗАЭС осталась только одна внешняя линия электропередачи, создающая "серьезные риски безопасности". Он напомнил, что все шесть реакторов станции находятся в состоянии холодной остановки, и при нынешних условиях ни один реактор не может быть безопасно запущен.

"Уровень воды в водоеме-охладителе снизился до 13,4 метра, приближаясь к порогу в 12,0 метров, ниже которого выходят из строя системы охлаждения. Мероприятия по изоляции входного канала предлагают краткосрочное облегчение", - подчеркнул глава МАГАТЭ.

Гросси акцентировал внимание на том, что нужно долгосрочное решение, а именно – насосная станция для обеспечения стабильной работы систем охлаждения. В то же время длительные боевые действия вблизи ЗАЭС вызывают серьезную обеспокоенность и увеличивают риски.

Уровень воды

Заметим, в последнее время сотрудники МАГАТЭ фиксируют ухудшение ситуации с системой охлаждения реакторов оккупированной россиянами Запорожской АЭС, которые находятся в состоянии холодного останова.

ЗАЭС не хватает воды, поскольку российские военные взорвали дамбу Каховского водохранилища, которое обеспечивало водопотребление атомного объекта. Поэтому уровень воды в водохранилище-охладителе продолжает снижаться.

Вместе с тем, глава российского "Росатома" Алексей Лихачев 6 июня во время встречи с директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси подтвердил начало строительства плавучей модульной насосной станции мощностью до 18 тысяч кубометров в час. Она, по его словам, мол,   решит все проблемы с водоснабжением, если энергоблоки выйдут на проектную мощность.

"Подготовлен комплексный план, многоуровневый план поэтапного ввода в эксплуатацию атомной электростанции. План сейчас согласовывается… в правительстве, Министерстве энергетики, в сотрудничестве с оператором сети", - заявил Лихачев.

Гросси заявил, что Россия не предоставила гарантий по воздержанию от   перезапуска Запорожской атомной электростанции, представила некоторые планы в этом направлении.

Украина официально   обратилась к МАГАТЭ   с вербальной нотой в ответ на намерения России подсоединить оккупированную Запорожскую АЭС к своей энергосистеме. В документе действия РФ названы грубым нарушением международного права и суверенитета Украины.

Все ядерные объекты в Украине, включая ЗАЭС, подчинены исключительно Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, не предоставлявшей никаких разрешений или лицензий на такие изменения.

Автор:
Светлана Манько