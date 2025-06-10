Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что россияне показали ему планы по перезапуску Запорожской АЭС

Россия не предоставила гарантий по удержанию от перезапуска Запорожской атомной электростанции, в то же время представила некоторые планы в этом направлении.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, передает "Интерфакс-Украина".

" Вопрос перезапуска станции был не единственным, но одним из важнейших вопросов. Россияне не дали ни одного обещания, но я думаю, что между ними и нами есть договоренность, или по крайней мере так складываются обстоятельства, что в нынешних условиях вы не можете запускать ни одну АЭС и Запорожскую также, учитывая накопление ряда факторов ", — заявил Гросси.

Среди причин он назвал военную ситуацию в регионе, технические ограничения, нестабильное внешнее питание, вопросы охлаждения реакторов.

По его словам, это нужно для уверенности, что не будет отключения электроэнергии и станция сможет работать.

Шесть из семи столбов ядерной безопасности полностью или частично нарушены

Гендиректор МАГАТЭ подчеркнул, что ситуация на ЗАЭС остается хрупкой: шесть из семи столбов ядерной безопасности полностью или частично нарушены, а внешнее электроснабжение остается крайне уязвимым.

В то же время Гросси отметил, что россияне показали ему некоторые планы по перезапуску ЗАЭС.

"Существует общее мнение, что при нынешних обстоятельствах перезапуск нецелесообразен и, возможно, его следует избегать. Это важная вещь. Кроме этого, мы знаем, что они намерены перезапустить АЭС в определенный момент, нам показали некоторые планы и т.д. Но это вопрос, взаимосвязанный с более продолжающимися переговорами", – добавил Гросс.

Он подтвердил, что планирует в шестой раз побывать на ЗАЭС, но добавил, что пока не точно не определена дата визита.

"Я был там пять раз. Я хочу вернуться. Я намеревался поехать на этот раз, но были другие факторы, которые заставили меня пересмотреть свое мнение и просто сосредоточиться на технических разговорах в Калининграде и Киеве", – объяснил глава МАГАТЭ.

Заметим, МАГАТЭ обеспокоено планами России подключить Запорожскую атомную электростанцию к собственной энергосистеме. Поэтому 3 июня Гросси прибыл в Киев, а затем уехал в Россию.

Намерение России перезапустить ЗАЭС

Запорожская АЭС, крупнейшая атомная электростанция в Европе, остается оккупированной российскими войсками с весны 2022 года.

27 мая международная природоохранная организация Greenpeace сообщила, что оккупационные власти России начали строительство новой высоковольтной линии электропередачи на временно оккупированных территориях Запорожской и Донецкой областей.

Эта линия, проходящая вдоль северного побережья Азовского моря, имеет напрямую соединить Запорожскую АЭС с энергосистемой России. По состоянию на 23 мая 2025 года уже построено 90 км линии с установленными опорами, работы продолжаются.

Украина официально обратилась к МАГАТЭ с вербальной нотой в ответ на намерения России подсоединить оккупированную Запорожскую АЭС к своей энергосистеме. В документе действия РФ названы грубым нарушением международного права и суверенитета Украины.

Все ядерные объекты в Украине, включая ЗАЭС, подчинены исключительно Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, не предоставлявшей никаких разрешений или лицензий на такие изменения.