Перезапуск Запорожской АЭС: глава МАГАТЭ Гросси едет в Украину и Россию

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обеспокоено планами России подключить Запорожскую атомную электростанцию к собственной энергосистеме.

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Как пишет Delo.ua, об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает Euro News.

Он подчеркнул, что в ближайшие дни приедет в Киев на фоне сообщений о том, что российские оккупанты строят линии электропередач для подключения Запорожской атомной электростанции к энергосистеме РФ.

"Могу сказать, что в ближайшие дни я снова поеду в Киев, а возможно, тоже в Россию", — сказал Гросси.

Он подчеркнул, что МАГАТЭ обеспокоено последними новостями о ЗАЭС. Кроме того, ситуация на фронте остается "чрезвычайно активной", а военные операции продолжаются в относительной близости от ядерного объекта.

"Мы следим за этим. Как вы знаете, мы постоянно присутствуем на станции. И мы будем продолжать наши переговоры с обеими сторонами, в частности с россиянами, по этому поводу.... это вопрос, который требует очень тщательного рассмотрения и, возможно, очень тщательной оценки безопасности. Поэтому это один из пунктов, который я собираюсь обсудить с ними в течение следующих дней", - отметил Гросси.

Украина обратилась к МАГАТЭ с протестом

Украина официально обратилась к МАГАТЭ с вербальной нотой в ответ на намерения России подсоединить оккупированную Запорожскую АЭС к своей энергосистеме. В документе действия РФ названы грубым нарушением международного права и суверенитета Украины.

Все ядерные объекты в Украине, включая ЗАЭС, подчинены исключительно Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, не предоставлявшей никаких разрешений или лицензий на такие изменения.

Намерение России перезапустить ЗАЭС

Запорожская АЭС, крупнейшая атомная электростанция в Европе, остается оккупированной российскими войсками с весны 2022 года.

27 мая международная природоохранная организация Greenpeace сообщила, что оккупационные власти России начали строительство новой высоковольтной линии электропередачи на временно оккупированных территориях Запорожской и Донецкой областей.

Эта линия, проходящая вдоль северного побережья Азовского моря, имеет напрямую соединить Запорожскую АЭС с энергосистемой России По состоянию на 23 мая 2025 года уже построено 90 км линии с установленными опорами, работы продолжаются.

Ранее Министерство иностранных дел Украины решительно осуждало попытки РФ легитимизировать незаконный контроль над ЗАЭС. Отмечалось, что любые решения по перезапуску реакторов станции должны приниматься только с участием украинских органов.