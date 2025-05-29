Перезапуск Запорізької АЕС: очільник МАГАТЕ Гроссі їде до України та Росії

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) занепокоєне планами Росії під’єднати Запорізьку атомну електростанцію до власної енергосистеми.

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Як пише Delo.ua, про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє Euro News.

Він наголосив, що найближчими днями приїде до Києва на тлі повідомлень про те, що російські окупанти будують лінії електропередач для підключення Запорізької атомної електростанції до енергосистеми РФ.

"Можу сказати, що найближчими днями я знову поїду до Києва, а можливо, також до Росії", - сказав Гроссі.

Він підкреслив, що МАГАТЕ стурбовано останніми новинами про ЗАЕС. Крім того, ситуація на фронті залишається "надзвичайно активною", а військові операції тривають у відносній близькості до ядерного об’єкту.

"Ми стежимо за цим. Як ви знаєте, ми постійно присутні на станції. І ми продовжуватимемо наші переговори з обома сторонами, зокрема з росіянами, з цього приводу.... це питання, яке вимагає дуже ретельного розгляду та, можливо, дуже ретельної оцінки безпеки. Тож це один із пунктів, який я збираюся обговорити з ними протягом наступних кількох днів", - розповів очільник МАГАТЕ.

Україна звернулася до МАГАТЕ з протестом

Україна офіційно звернулася до МАГАТЕ з вербальною нотою у відповідь на наміри Росії під’єднати окуповану Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми. У документі дії РФ названо грубим порушенням міжнародного права та суверенітету України.

Всі ядерні об’єкти в Україні, включно із ЗАЕС, підпорядковані виключно Державній інспекції ядерного регулювання України, яка не надавала жодних дозволів чи ліцензій на такі зміни.

Намір Росії перезапустити ЗАЕС

Запорізька АЕС, що є найбільшою атомною електростанцією в Європі, залишається окупованою російськими військами з весни 2022 року.

27 травня міжнародна природоохоронна організація Greenpeace повідомила, що окупаційна влада Росії розпочала будівництво нової високовольтної лінії електропередачі на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Донецької областей.

Ця лінія, що проходить вздовж північного узбережжя Азовського моря, має напряму з’єднати Запорізьку АЕС з енергосистемою Росії. Станом на 23 травня 2025 року вже зведено 90 км лінії з встановленими опорами, роботи тривають.

Раніше Міністерство закордонних справ України рішуче засуджувало спроби РФ легітимізувати незаконний контроль над ЗАЕС. Зазначалося, що будь-які рішення щодо перезапуску реакторів станції мають прийматися лише за участі українських органів.