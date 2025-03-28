Перезапуск ЗАЕС: Україна засудила спроби Росії легітимізувати контроль над станцією

Росія продовжує використовувати Запорізьку атомну електростанцією (ЗАЕС) як засіб тиску на міжнародну спільноту, створюючи загрозу ядерній безпеці Європи. Будь-які рішення щодо перезапуску реакторів станції мають прийматися лише за участі українських органів.

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Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України.

Відомство рішуче засудило спроби Російської Федерації легітимізувати незаконний контроль над ЗАЕС. Дії РФ ставлять під загрозу технічну стабільність об’єкта, що є грубим порушенням міжнародного права та основоположних принципів ядерної безпеки.

"Будь-які намагання Росії нав’язати свої правила управління станцією, зокрема через дії державної корпорації "Росатом", є нелегітимними та загрожують безпеці регіону. Ми вкотре наголошуємо: жодне рішення щодо запуску реакторів на Запорізькій АЕС не може ухвалюватися без участі законних українських регуляторних та операційних органів – Держатомрегулювання та НАЕК"Енергоатом", - наголошують в МЗС.

Там додали, що жодні окупаційні адміністрації, сторонні органи чи представники держави-агресора не мають права втручатися у процеси, що стосуються безпечної експлуатації української атомної станції.

Міністерство закликає світову спільноту об'єднати зусилля для протидії ядерному шантажу з боку Росії.

"Вимагаємо запровадження додаткових санкцій проти "Росатому". Впевнені, що повне припинення будь-якої співпраці з цією структурою та жорстка міжнародна ізоляція ядерного сектора держави-агресора є вірною і вчасною відповіддю на дії Росії на ЗАЕС. Ми очікуємо від МАГАТЕ принципової позиції щодо незаконної присутності Росії на території окупованої ЗАЕС", - йдеться в повідомленні.

У Державній інспекції ядерного регулювання також прокоментували поширення інформації про наміри виведення енергоблоків ЗАЕС з підкритичного стану та переведення на енергетичні рівні потужності. Там запевнили, що це можливо тільки після деокупації та передачі об’єкта під повний контроль НАЕК Енергоатом.

Чи вдасться перезапустити Запорізьку АЕС

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі в інтерв'ю Reuters заявив, що Запорізька АЕС може відновити роботу протягом кількох місяців після початку встановлення режиму припинення вогню, але, ймовірно, знадобиться понад рік, щоб перезапустити всі шість реакторів атомного об’єкту.

Водночас міністр енергетики Герман Галущенко вважає, що запуск ЗАЕС після її повернення під контроль України загрожує катастрофічними наслідками, може статися "відкладена аварія". На думку міністра, має бути вперше створена спільна міжнародна група фахівців, які можуть зайти на станцію після окупації та перевірити безпечність її запуску.

Нагадаємо, що з вересня 2022 року на ЗАЕС постійно перебувають представники МАГАТЕ, росіяни не припиняють злочинних дій і не дають експертам агентства повного доступу до всіх зон станції.