Перезапуск ЗАЭС: Украина осудила попытки России легитимизировать контроль над станцией

Россия продолжает использовать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) как средство давления на международное сообщество, создавая угрозу ядерной безопасности Европы. Любые решения по перезапуску реакторов станции должны приниматься только с участием украинских органов.

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Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

Ведомство решительно осудило попытки Российской Федерации легитимизировать незаконный контроль над ЗАЭС. Действия РФ ставят под угрозу техническую стабильность объекта, являющегося грубым нарушением международного права и основополагающих принципов ядерной безопасности.

"Любые попытки России навязать свои правила управления станцией, в частности через действия государственной корпорации "Росатом", нелегитимны и угрожают безопасности региона. Мы в очередной раз подчеркиваем: ни одно решение о запуске реакторов на Запорожской АЭС не может приниматься без участия законных украинских регуляторных и операционных органов - Госатомрегулирования и НАЭК "Энергоатом", - отмечают в МИД.

Там добавили, что никакие оккупационные администрации, посторонние органы или представители государства-агрессора не вправе вмешиваться в процессы, касающиеся безопасной эксплуатации украинской атомной станции.

Министерство призывает мировое сообщество объединить усилия по противодействию ядерному шантажу со стороны России.

"Требуем введения дополнительных санкций против "Росатома". Уверены, что полное прекращение любого сотрудничества с этой структурой и жесткая международная изоляция ядерного сектора государства-агрессора является верным и своевременным ответом на действия России на ЗАЭС. Мы ожидаем от МАГАТЭ принципиальной позиции относительно незаконного присутствия — ЕС по принципу незаконной присутствия — мы ожидаем от МАГАТЭ принципиальной позиции относительно незаконного присутствия.

В Государственной инспекции ядерного регулирования также прокомментировали распространение информации о намерениях вывода энергоблоков ЗАЭС из подкритического состояния и переводе на энергетические уровни мощности. Там заверили, что это возможно только после деоккупации и передачи объекта под полный контроль НАЭК Энергоатом.

Удастся ли перезапустить Запорожскую АЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью Reuters заявил, что Запорожская АЭС может возобновить работу в течение нескольких месяцев после установки режима прекращения огня, но, вероятно, понадобится более года, чтобы перезапустить все шесть реакторов атомного объекта.

В то же время министр энергетики Герман Галущенко считает, что запуск ЗАЭС по ее возвращении под контроль Украины грозит катастрофическими последствиями, может произойти "отложенная авария". По мнению Министра, должна быть впервые создана совместная международная группа специалистов, которые могут зайти на станцию после оккупации и проверить безопасность ее запуска.

Напомним, что с сентября 2022 года на ЗАЭС постоянно находятся представители МАГАТЭ, россияне не прекращают преступных действий и не дают экспертам агентства полного доступа ко всем зонам станции.