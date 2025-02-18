"Отложенная авария": Галущенко назвал риски запуска Запорожской АЭС после деоккупации

Запуск Запорожской АЭС после ее возвращения под контроль Украины чреват катастрофическими последствиями, может произойти "отложенная авария".

Об этом министр энергетики Герман Галущенко сказал в интервью LB Live.

"Там очень сложная ситуация. Количество вопросов огромное. После подрыва Каховской дамбы первая проблема – это отсутствие воды... Во-вторых, не было таких прецедентов в мире, когда вышли оккупационные войска и зашли легитимные власти. Кто ответит потом за безопасность запуска?" – отметил министр, подчеркивая отсутствие четкой ответственности за столь важный процесс.

По мнению Галущенко, должна быть впервые создана совместная международная группа специалистов, которые могут войти на станцию после оккупации и проверить безопасность ее запуска.

"Здесь много может быть сложностей. Может быть отложенная авария. Понимаете, это россияне, я имею в виду заведомо отложенная, не случайная. Если условно завтра мы ее деоккупируем, и они собирают вещи и просто исчезают, это одна ситуация. А на самом деле неизвестно, что от них можно ожидать, мы сейчас не говорим о ядерной радиационной безопасности, мы говорим о том оборудовании, которое можно повредить, не повлияв на ядерную традиционную безопасность такого оборудования", - сообщил Галущенко.

Ситуация на ЗАЭС

Российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года. Из — за оккупации на станции произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности. За это время россияне неоднократно нарушали принципы ядерной и радиационной безопасности, в частности, миновали территорию станции, не допускали к работе квалифицированный персонал, ведут обстрелы с территории объекта и т.д.

Несмотря на то, что с сентября 2022 года на ЗАЭС постоянно находятся представители МАГАТЭ, россияне не прекращают преступные действия и не дают экспертам агентства полного доступа ко всем зонам станции.

Напомним, в январе этого года глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси приезжал в Украину, вместе с министром энергетики Германом Галущенко он посетил места поврежденной энергетической инфраструктуры.

Перед этим, 5 января МАГАТЭ зафиксировало громкие взрывы возле временно оккупированной Запорожской АЭС. Это по времени совпало с информацией об атаке дронов на учебный центр станции. Как рассказали эксперты МАГАТЭ, они услышали два взрыва примерно в 12:45 и 15:45. После этого раздалась пулеметная стрельба.