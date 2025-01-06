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Около оккупированной Запорожской АЭС раздались взрывы — МАГАТЭ
В воскресенье, 5 января, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировало громкие взрывы возле временно оккупированной Запорожской АЭС. Это по времени совпало с информацией об атаке дронов на учебный центр станции.
Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.
Он подчеркнул, что взрывы свидетельствуют о "еще одной угрозе ядерной безопасности".
Как рассказали эксперты МАГАТЭ, они услышали два взрыва примерно в 12:45 и 15:45. После этого раздалась пулеметная стрельба.
В отчете отмечают, что эти инциденты не повлияли на оборудование ЗАЭС и его работников. Взрывы раздавались по периметру площадки учебного центра.
Беспредел российских оккупантов на ЗАЭС
Российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года. Из — за оккупации на станции произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности.
За это время россияне неоднократно нарушали принципы ядерной и радиационной безопасности, в частности, миновали территорию станции, не допускали к работе квалифицированный персонал, ведут обстрелы с территории объекта и т.д.
Несмотря на то, что с сентября 2022 года на ЗАЭС постоянно находятся представители МАГАТЭ, россияне не прекращают преступные действия и не дают экспертам агентства полного доступа ко всем зонам станции.