РФ пытается легализовать оккупацию ЗАЭС через международные конвенции

Россия пытается легализовать вооруженный захват и оккупацию ядерных объектов Украины, используя инструмент международных конвенций.

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Об этом заявил глава Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Олег Кориков на заседании Западноевропейской ассоциации органов регулирования ядерной безопасности (WENRA).

По его словам, в рамках подготовки к Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработанным топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами, РФ, как сторона конвенции, в своем национальном отчете представила статистическую формацию по оккупированным ею украинским ядерным установкам, расположенным на площадке Запорожской АЭС и Автономной республике Крым.

"Страна-агрессор пытается выдать эти установки за свои, вопреки ряду резолюций Генеральной ассамблеи ООН, МАГАТЭ, позиции всего цивилизованного мира", — отметил Кориков.

Фото: председатель Госатомрегулирования Олег Кориков

Глава Госатомрегулирования призвал WENRA и страны, входящие в ассоциацию, принять меры по недопущению использования таких международных инструментов по обеспечению мировой ядерной и радиационной безопасности.

Сообщается, что страны-члены WENRA выразили полную солидарность с Украиной, а также выразили готовность принять все возможные меры, предусмотренные правилами Объединенной конвенции, для недопущения признания оккупированных украинских ядерных объектов российскими.

Беспредел российских оккупантов на ЗАЭС

Российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года. Из — за оккупации на станции произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности.

За это время россияне неоднократно нарушали принципы ядерной и радиационной безопасности, в частности, минировали территорию станции, не допускали к работе квалифицированный персонал, ведут обстрелы с территории объекта и т.д.

Несмотря на то, что с сентября 2022 года на ЗАЭС постоянно находятся представители МАГАТЭ, россияне не прекращают преступные действия и не дают экспертам агентства полного доступа ко всем зонам станции.

Ранее лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин предупредил МАГАТЭ, что Кремль планирует перезапустить находящуюся под российской оккупацией Запорожскую АЭС. Это значительно повышает риск инцидента на крупнейшей атомной станции Европы.

В Министерстве энергетики Украины со ссылкой на главу ведомства Германа Галущенко заявили, что на ЗАЭС нет лицензированного персонала, который мог бы запустить его в работу. Галущенко отметил, что лицензию на эксплуатацию станции имеют исключительно украинские специалисты, которых российские захватчики пока не допускают на ЗАЭС.