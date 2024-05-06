Самодеятельность россиян на ЗАЭС может привести к ядерному инциденту – Галущенко

На временно оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) отсутствует лицензированный персонал, который мог бы запустить ее в работу. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины со ссылкой на главу ведомства Германа Галущенко.

Чиновник отметил, что лицензию на эксплуатацию станции имеют исключительно украинские специалисты, которых российские захватчики не допускают на ЗАЭС.

"Даже если представить, что россияне соберут специалистов в РФ и привезут на станцию, то это будет нелицензированный персонал. Запуск ими станции – это абсурд. Он невозможен ни в контексте украинского законодательства, ни даже российского и, конечно, международного права", - подчеркнул министр.

В то же время, по словам Галущенко, самодеятельность российских "специалистов" на станции может привести к ядерному инциденту. Поскольку уже сейчас на оккупированном объекте есть ряд существенных технических проблем, в частности, завершение сроков использования ядерного топлива и отсутствие достаточных объемов воды для эксплуатации реакторов.

“Проблема с поставкой воды на станцию возникла после уничтожения россиянами Каховской дамбы. И если воды в охладителях хватает, чтобы шесть блоков находились в нерабочем режиме, то для запуска ЗАЭС нужны совсем другие объемы воды", – рассказал Галущенко.

Министр энергетики также пояснил, что попытки окупантов обеспечить потребности станции водой за счет разработки скважин также не соответствуют никаким стандартам. А еще призвал цивилизованный мир не допустить катастрофы на ЗАЭС.

Вместе с тем, в "Энергоатоме" заявили, что сейчас уровень воды в ставке-охладителе ЗАЭС остается стабильным и контролируемым и составляет на 6 мая 15,39 м.

Беспредел российских окупантов на ЗАЭС

Напомним, что Запорожская АЭС находится в российской оккупации с 4 марта 2022 года. За это время россияне неоднократно нарушали принципы ядерной и радиационной безопасности, в частности, миновали территорию станции, не допускали к работе квалифицированный персонал, вели обстрелы с территории объекта и т.д.

Несмотря на то, что с сентября 2022 года на ЗАЭС постоянно находятся представители МАГАТЭ, россияне не прекращают преступные действия и не дают экспертам агентства полного доступа ко всем зонам станции.

Так что ситуация на оккупированной Запорожской атомной электростанции в последнее время только ухудшается. К примеру, 2 мая украинская разведка подтвердила, что россияне использовали дроны-камикадзе над ядерными реакторами ЗАЭС. Кроме того, с лета 2023 года территорию захваченной атомной электростанции россияне начали использовать для тренировок пилотов fpv-дронов.

Кроме того, что захватчики пренебрегают безопасностью на атомном объекте, российская пропаганда использует станцию как элемент устрашения и провокаций. Так, в апреле разведка получила доказательства, что российские террористы готовятся к очередной провокации на Запорожской АЭС под "фальшивым флагом".

В то же время, ранее лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин предупредил Международное агентство по атомной энергии, что Кремль планирует перезапустить Запорожскую АЭС , которая находится под российской оккупацией. Это значительно повышает риск инцидента на крупнейшей атомной станции Европы.