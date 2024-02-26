Корпоратизация госпредприятий: "Энергоатом" выпустил акций более чем на 300 млрд грн

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку своим решением засвидетельствовала выпуск простых именных акций АО НАЭК "Энергоатом". Соответствующие данные внесены в Государственный реестр выпусков ценных бумаг. Предприятие уже выпустило акций на общую сумму более 306 миллиардов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что этот процесс финализует превращение госпредприятия в акционерное общество для более эффективного управления.

Как подчеркнула министр экономики Украины Юлия Свириденко, данное решение подтверждает для международных партнеров и общественности намерения правительства продолжать корпоративную реформу и изменять подходы к использованию потенциала предприятий государственной собственности.

"Энергоатом" выпустил акций более чем на 300 миллиардов

НАЭК "Энергоатом" выпустила акций на общую сумму более 306 миллиардов грн, сообщила пресс-служба компании.

"21 февраля 2024 компания успешно и в определенные сроки преодолела очередной этап корпоратизации - получено Свидетельство о регистрации выпуска акций", - говорится в сообщении.

Свидетельство дает компании возможность привлекать новые инвестиции и увеличивать капиталовложения в энергетический сектор. Все акции будут принадлежать государству.

Корпоратизация "Энергоатома"

Напомним, Кабинет Министров Украины на заседании 29 декабря 2023 принял решение "Об образовании акционерного общества "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом", 100 процентов акций которого принадлежат государству, путем преобразования государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".

Корпоратизация "Энергоатома" предусмотрена кредитным соглашением между компанией и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), а также гарантийным соглашением по программе повышения безопасности энергоблоков атомных станций.

Также Кабинет Министров утвердил устав акционерного общества, положение о наблюдательном совете и положение о принципах формирования наблюдательного совета.

В феврале Правительство объявило отбор на должность независимых членов Наблюдательного совета АО НАЭК "Энергоатом".

Что входит в состав "Энергоатома"

Отметим, что "Энергоатом" - крупнейший производитель электроэнергии в Украине. Компания была создана в 1996 году, она является оператором всех атомных электростанций в Украине – Ровенской, Южноукраинской, Хмельницкой, а также формально – Запорожской, которая с марта 2022 года находится под оккупацией России. Совокупно эти АЭС обладают 15 энергоблоками общей установленной мощностью 13 835 МВт (в том числе шесть – на ЗАЭС).

Также в состав НАЭК входят Ташлыкская ГАЭС (453 МВт), Александровская ГЭС (25 МВт) и Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне. В состав предприятия входят и 12 обособленных подразделений, обеспечивающих собственную научную, конструкторско-технологическую и производственную базу.

Это "Атомремонтсервис", "Атомэнергомаш", "Централизованные закупки", "Атомпроектинжиниринг", "Автоматика и машиностроение", "Энергоатом-Трейдинг", аварийно-технический и научно-технический центры, складское хозяйство, управление делами, Конструкторское бюро атомного приборостроения и специального оборудования, а также Донузлавская ветровая электростанция в оккупированном РФ Крыму.