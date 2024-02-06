Бюджет сэкономит 20 млн грн: в Украине на самоокупаемое предприятие превращена первая госорганизация

Комбинат "Прогресс" Государственного агентства резерва Украины стал первой госорганизацией, реорганизованной в рамках реформирования системы государственного материального резерва в госпредприятие.

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Об этом сообщила первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

"Первая из государственных организаций из сферы управления Госрезерва превратилась в госпредприятие. Реорганизация только одного "Прогресса" позволит нам сэкономить в бюджете 20 млн грн до конца текущего года", - отметила Свириденко.

Она добавила, что всего же решением Кабинета Министров предусмотрено превращение в самоокупаемые предприятия 10 госорганизаций.

По словам заместителя министра экономики Игоря Фоменко, в процессе подготовки к реорганизации госорганизациям Государственного агентства резерва Украины пришлось преодолевать разные трудности, как объективного, так и субъективного характера.

"Реорганизация в условиях войны – сложный процесс. Приведу лишь один небольшой пример: некоторым организациям, чтобы провести оценку имущества, пришлось искать оценщиков, которые согласились работать в регионах, приближенных к фронту, по всей стране. К сожалению, имели место и субъективные факторы, так что нам пришлось делать соответствующие кадровые выводы. Сегодня процесс реорганизации на финальном этапе. Госорганизациям доказаны четкие сроки", - подчеркнул Фоменко.

Напомним, реорганизация госорганизаций, принадлежащих к сфере управления Государственного агентства резерва, в государственные предприятия происходит согласно распоряжению Правительства № 462 от 26 мая 2023 года, принятого во исполнение Стратегии реформирования системы государственного материального резерва на период до 2025 года, которой был признан глубокий системный кризис системы госрезерва и предусмотрена ликвидация Госагентства резерва .

Закон о реформе госрезерва

Отметим, что Верховная Рада приняла новый закон о государственных резервах №9079 .

Он, в частности, разграничивает понятия государственного материального и государственного мобилизационного резерва, внедряет новые принципы и направления формирования номенклатуры матценностей, четко прописывает полномочия Госрезерва и других ответственных органов.

Документом вводятся институты резервирования и ответственного хранения (в том числе за пределами страны), обязательное страхование матценностей, которые резервируются или размещаются на ответственное хранение в Украине, предусматриваются международные банковские гарантии для хранения за границей.

Также внедряются механизмы своевременного освежения матценностей при необходимости их списания с последующей переработкой или утилизацией. Продажа матценностей государственного материального резерва по закону будет происходить исключительно на электронных аукционах.

Кроме того, вводится единый реестр государственных резервов, усиливается контроль за госрезервами и ответственность за нарушение соответствующего законодательства, в частности, условий договора по сохранению.