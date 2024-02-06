Бюджет зекономить 20 млн грн: в Україні на самоокупне підприємство перетворена перша держорганізація

Комбінат "Прогрес" Державного агентства резерву України став першою держорганізацією, реорганізованою в рамках реформування системи державного матеріального резерву в держпідприємство.

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Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр України - міністр економіки України Юлія Свириденко.

"Перша з державних організацій зі сфери управління Держрезерву перетворилася в держпідприємство. Реорганізація лише одного "Прогресу" дозволить нам зекономити в бюджеті 20 млн грн до кінця поточного року", - зауважила Свириденко.

Вона додала, що всього ж рішенням Кабінету Міністрів передбачене перетворення в самоокупні підприємства 10 держорганізацій.

За словами заступника міністра економіки Ігоря Фоменка, у процесі підготовки до реорганізації держорганізаціям Державного агентства резерву України довелося долати різні труднощі, як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру.

"Реорганізація в умовах війни – складний процес. Наведу лише один невеликий приклад: деяким організаціям, щоб провести оцінку майна довелося шукати оцінщиків, які погодилися працювати в регіонах, наближених до фронту, по всій країні. На жаль, мали місце й суб’єктивні фактори, тож нам довелося робити відповідні кадрові висновки. Сьогодні процес реорганізації на фінальному етапі. Держорганізаціям доведені чіткі терміни", - підкреслив Фоменко.

Нагадаємо, реорганізація держорганізацій, що належать до сфери управління Державного агентства резерву, в державні підприємства відбувається згідно розпорядження Уряду № 462 від 26 травня 2023 року, ухваленого на виконання Стратегії реформування системи державного матеріального резерву на період до 2025 року, якою було визнано глибоку системну кризу системи держрезерву і передбачено ліквідацію Держагентства резерву.

Закон про реформу держрезерву

Зауважимо, Верховна Рада прийняла новий закон про державні резерви №9079 .

Він, зокрема, розмежовує поняття державного матеріального та державного мобілізаційного резервів, впроваджує нові принципи та напрями формування номенклатури матцінностей, чітко прописує повноваження Держрезерву та інших відповідальних органів.

Документом запроваджуються інститути резервування та відповідального зберігання (в тому числі за межами країни), обов’язкове страхування матцінностей, що резервуються чи розміщуються на відповідальне зберігання в Україні, передбачаються міжнародні банківські гарантії для зберігання за кордоном.

Також впроваджуються механізми своєчасного освіження матцінностей у разі необхідності їх списання з подальшою переробкою або утилізацією. Продаж матцінностей державного матеріального резерву згідно закону буде відбуватися виключно на електронних аукціонах.

Крім того, запроваджується єдиний реєстр державних резервів, посилюється контроль за держрезервами та відповідальність за порушення відповідного законодавства, зокрема умов договору зі збереження.