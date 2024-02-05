"Укроборонпром" корпоратизує ще 10 своїх підприємств

Десять державних оборонних підприємств будуть перетворені на господарські товариства в межах реформування українського оборонно-промислового комплексу.

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Про це повідомила пресслужба "Укроборонпрому".

Зазначається, що відповідне рішення було ухвалено наглядовою радою підприємства.

Після державної реєстрації товариствами з обмеженою відповідальністю стануть вісім підприємств, а на акціонерні товариства перетворять два.

"Відсьогодні ми стали ще на крок ближче до остаточної трансформації держсектору української оборонки на сучасну зброярську компанію. Після завершення реєстрації матимемо корпоратизованими вже 38 підприємств", – зазначає генеральний директор АТ "Українська оборонна промисловість" Герман Сметанін.

Він переконаний, що реформа ОПК сприятиме подальшому розвитку технологій та виробництва, допоможе залучати у галузь інвестиції, будувати спільні підприємства з приватними партнерами, зокрема з провідними міжнародними компаніями, дасть змогу ефективніше запобігати проявам корупції.

"Ми налаштовані працювати якомога інтенсивніше та ефективніше, як того вимагає час і завдання, що поставлені перед товариством керівництвом держави: завершення трансформаційних реформ в оборонній промисловості, побудова ефективного ризик-менеджменту та управління, а також проведення змін у масштабах компанії для зміцнення системи комплаєнсу та посилення підзвітності", – наголошує голова наглядової ради "Укроборонпрому" Давід Ломджарія.

Корпоратизація "Укроборонпрому": що зміниться

Генеральний директор акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" (колишній держконцерн “Укроборонпром”) Герман Сметанін розповів про сутність реформи держкомпанії. Зокрема нова форма дозволить створювати спільні підприємства з іноземними співвласниками.

За його словами, корпоратизація передбачає перехід "Укроборонпрому" до "цивілізованих стандартів", адже наразі система концерну має великі проблеми через неупорядкованість керівних органів.

Система холдингу виглядає наступним чином: є державне підприємство, а у нього є директор, директора контролює "Укроборонпром". Виходячи з такої системи "Укроборонпром" став "одною великою незрозумілою наглядовою радою".

Саме тому "Укроборонпром" працює над переходом до формату акціонерного товариства.

Герман Сметанін зазначив, що наразі запроваджується процес формування наглядових рад в "Укроборонпром" та на його підприємствах.

"Як керівник товариства я не беру у ньому безпосередньої участі. Щодо "Укроборонпрому", це має робити Кабінет міністрів, щодо конкретних підприємств – новообрана наглядова рада концерну", — сказав він.