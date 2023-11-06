Корпоратизація "Укроборонпрому": що зміниться та на як це вплине на український ВПК

Генеральний директор акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" (колишній держконцерн “Укроборонпром”) Герман Сметанін розповів про сутність реформи держкомпанії. Зокрема нова форма дозволить створювати спільні підприємства з іноземними співластниками.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Економічна правда".

За його словами, корпоратизація передбачає перехід "Укроборонпрому" до "цивілізованих стандартів", адже наразі система концерну має великі проблеми через неупорядкованість керівних органів.

"Світ працює так: є завод, що входить до холдингу. Холдинг створює для них єдині стандарти та процедури, систематизує їх – аудиторські звіти, наглядові ради, портфелі замовлень. При цьому у кожного заводу є директор, а у директора – своя наглядова рада, яка контролює його кожен день", - сказав він.

Наголошується, що система холдингу виглядає наступним чином: є державне підприємство, а у нього є директор, директора контролює "Укроборонпром". Виходячи з такої системи "Укроборонпром" став "одною великою незрозумілою наглядовою радою".

Саме тому "Укроборонпром" працює над переходом до формату акціонерного товариства.

"28 наших підприємств уже перетворено на господарські товариства, ще 7 перебувають у стані трансформації. Велике досягнення останніх місяців – створення на місці державного концерну "Укроборонпром" акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" і випуск його акцій, які перебувають у власності держави", - наголосив він.

Сметанін зауважив, що такі зміни несуть не тільки "зміну таблички", а й можливість створювати спільні підприємства з західними партнерами або обмінюватись технологіями.

Створення наглядових рад на підприємствах

Герман Сметанін зазначив, що наразі запроваджується процес формування наглядових рад в "Укроборонпром" та на його підприємствах.

"Як керівник товариства я не беру у ньому безпосередньої участі. Щодо "Укроборонпрому", це має робити Кабінет міністрів, щодо конкретних підприємств – новообрана наглядова рада концерну", — сказав він.

За його словами, створення наглядових рад на підприємствах стане наступним кроком після формування наглядової ради "Укроборонпрому". Прогнозується, що до кінця 2023 року наглядові ради будуть повністю обрані.

Хто може стати членом наглядової ради на підприємствах "Укроборонпрому"

Сметанін наголосив, що не менше третини членів наглядової ради мають бути незалежними особами, тому навіть іноземці можуть приєднатися до органу.

"Якщо іноземець бажає взяти участь у конкурсі та відповідатиме критеріям, що встановлюються законодавством, його кандидатура буде розглянута. Однак потрібно враховувати, що, згідно із законом, іноземець не може стати незалежним членом наглядової ради "Укроборонпрому", лише представником держави", - сказав він.

У цьому ж інтерв'ю Герман Сметанін повідомив, що в Україні почали виробляти нові дрони-камікадзе з дальністю польотів на відстань 1000 кілометрів. Таким чином, "Укроборонпром" розробив свій аналог іранських ударних БПЛА "Shahed", якими Росія масово тероризує українську інфраструктуру.

Нагадаємо, що ще 29 червня в Україні припинив працювати концерн "Укроборонпром", здійснивши перехід до акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість".

Раніше, 28 червня на посаду голови державного концерну "Укроборонпром" було призначено Германа Сметаніна. Детальніше про нового керівника "Укроборонпрому" та його обов'язки було розказано у матеріалі Delo.ua.