Корпоратизация "Укроборонпрома": что изменится и как это повлияет на украинский ВПК

Генеральный директор акционерного общества "Украинская оборонная промышленность" (бывший госконцерн "Укроборонпром") Герман Сметанин рассказал о сущности реформы госкомпании. В частности, новая форма позволит создавать совместные предприятия с иностранными совладельцами.

Об этом он рассказал в интервью "Экономической правде".

По его словам, корпоратизация предусматривает переход "Укроборонпрома" к "цивилизованным стандартам", ведь система концерна имеет большие проблемы из-за неупорядоченности руководящих органов.

"Мир работает так: есть завод, входящий в холдинг. Холдинг создает для них единые стандарты и процедуры, систематизирует их – аудиторские отчеты, наблюдательные советы, портфели заказов. При этом у каждого завода есть директор, а у директора – свой наблюдательный совет, которая контролирует его каждый день", - сказал он.

Отмечается, что система холдинга выглядит следующим образом: есть государственное предприятие, а у него есть директор, директор контролирует "Укроборонпром". Исходя из такой системы "Укроборонпром" стал "одним большим непонятным наблюдательным советом".

Именно поэтому "Укроборонпром" работает над переходом в формат акционерного общества.

"28 наших предприятий уже превращено в хозяйственные общества, еще 7 находятся в состоянии трансформации. Большое достижение последних месяцев – создание на месте государственного концерна "Укроборонпром" акционерного общества "Украинская оборонная промышленность" и выпуск его акций, находящихся в собственности государства", - подчеркнул он.

Сметанин отметил, что такие изменения несут не только "смену таблички", но и возможность создавать совместные предприятия с западными партнерами или обмениваться технологиями.

Создание наблюдательных советов на предприятиях

Герман Сметанин отметил, что в настоящее время вводится процесс формирования наблюдательных советов в "Укроборонпром" и на его предприятиях.

"Как руководитель общества я не принимаю в нем непосредственного участия. Что касается "Укроборонпрома", это должен делать Кабинет министров, в отношении конкретных предприятий – новоизбранный наблюдательный совет концерна", — сказал он.

По его словам, создание наблюдательных советов на предприятиях станет следующим шагом после формирования наблюдательного совета "Укроборонпрома". Прогнозируется, что до конца 2023 года наблюдательные советы будут полностью избраны.

Кто может стать членом наблюдательного совета на предприятиях "Укроборонпрома"

Сметанин подчеркнул, что не менее трети членов наблюдательного совета должно быть независимыми лицами, поэтому даже иностранцы могут присоединиться к органу.

"Если иностранец желает принять участие в конкурсе и будет соответствовать критериям, устанавливаемым законодательством, его кандидатура будет рассмотрена. Однако нужно учитывать, что по закону иностранец не может стать независимым членом наблюдательного совета "Укроборонпрома", только представителем государства", - сказал он. он.

В этом же интервью Герман Сметанин сообщил, что в Украине начали производить новые дроны-камикадзе с дальностью полетов на расстояние в 1000 километров. Таким образом, "Укроборонпром" разработал свой аналог иранских ударных БПЛА "Shahed", по которым Россия массово терроризирует украинскую инфраструктуру.

Напомним, что еще 29 июня в Украине прекратил работать концерн "Укроборонпром", совершив переход в акционерное общество "Украинская оборонная промышленность".

Ранее, 28 июня на должность главы государственного концерна "Укроборонпром" был назначен Герман Сметанин. Детальнее о новом руководителе "Укроборонпрома" и его обязанностях было рассказано в материале Delo.ua.