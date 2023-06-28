Свежая кровь. Сможет ли новый глава "Укроборонпрома" изменить положение дел в компании

Зеленский сменил руководство "Укроборонпрома". Перед новым главой Германом Сметанином поставлены те же задачи, что и перед его предшественником: реформы, увеличение производства и борьба с коррупцией. До этого руководители "Укроборонпрома" не раз делали громкие обещания, которые потом не выполняли и к тому же попадали в эпицентр скандалов. Во время полномасштабной войны значение оборонной отрасли для страны значительно возросло, как возросла и сложность стоящих перед новым руководителем "Укроборонпрома" задач.

27 июня Президент Владимир Зеленскийуволил Юрия Гусева, занимавшего должность руководителя "Укроборонпрома" с 2020 года . По данным СМИ Гусева уволили из-за неудовлетворительных результатов работы концерна во время полномасштабной войны, в частности за провал ракетной программы. Издание сообщило, что ранее он обещал уже в мае 2023 года завершить разработку украинских ракет "Сапсан" и что они года будут массово уничтожать военную инфраструктуру в глубине территории РФ. Однако этого не произошло.

На место Гусева в тот же день был назначен Герман Сметанин, ранее возглавлявший Львовский и Харьковские бронетанковые заводы, а впоследствии Завод им. Малышева. Новому главе "Укроборонпрома" 31 год, а в свои 28 он уже возглавлял Львовский бронетанковый завод.

Интересно, что о назначении Сметанина одним из первых сообщил Министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, намекнувший на причастность нового руководителя "Укроборонпрома" к его команде, а также пообещал ему свою поддержку.

При этом трудно переоценить как значение оборонной отрасли во время войны, так и сложность задач, которые будут стоять перед новым руководителем "Укроборонпрома" именно в это время. С одной стороны, оборонные предприятия регулярно обстреливают российские военные, в то время как они выполняют заказы для Вооруженных сил Украины. С другой стороны, оборонная отрасль всегда была лакомым куском для разного рода групп влияния, что, кстати, стоило рейтингу бывшему президенту Петру Порошенко.

За что уволили Гусева?

Один из бывших топ-менеджеров Укроборонпрома рассказал Delo.ua, что оба руководителя "Укроборонпрома", которые были назначены за время руководства Зеленского, провалили работу по реформированию концерна. Главной причиной неудач собеседник считает то, что за все это время концерном руководили политики, продажники, но не промышленники.

Первым руководителем концерна со времени президентства Зеленского был Айварас Абромавичюс, который пришел в концерн и привел туда своих друзей заместителями, и сосредоточился на инвестициях и экспорте. Но никакого контракта он тогда так и не получил. Чего стоит провал с продажей самолета Ан-178 в Перу, когда в результате ни одного самолета так и не продали. Его неудачу повторил Гусев, который, как и предшественник, не был специалистом по производству. Гусев сосредоточился на пиаре. В узком кругу он получил прозвище "Юра-меморандум", поскольку подписывал меморандумы с университетами, организациями, в общем со всеми с кем можно", - отмечает экс-топ-менеджер.

Именно при Гусеве бывший первый заместитель директора государственного предприятия "Укроборонсервис", а сейчас заместитель министра обороны Денис Шарапов переподчинил Минобороны трех крупных спецэкспортеров - "Укрспецэкспорт", "Спецтехноэкспорт" и "Прогресс".

“Потеряв спецэкспортеров Гусев жил от совещания до совещания у Президента. Готовил Зеленские слайды где обещал запустить производство вертолетов, возобновить самолетостроение и так далее. Кричал на подчиненных, требуя от них скорых побед, но по сути не контролировал предприятия. Кроме того, Гусев так и не наладил сотрудничество с главным распорядителем средств – Министерством обороны без которого невозможно получить оплаченный государственный заказ. Это закончилось провалом всех заявленных программ: производства вертолетов, линии по производству патронов, Президент не видел результата, в него лопнуло терпение и Гусева уволили”, - отметил собеседник.

Главный редактор профильного издания Defence Express Олег Катков говорит, что главной причиной отставки Гусева стал провал задачи по реформированию государственного концерна "Укроборонпром".

“У него была задача со сроком выполнения. Его цитата была следующая: планируется, что со следующего года Укроборонпром, который когда-то создавал Саламатин, переживший многие коррупционные скандалы прекратит свое существование. Будут созданы новые холдинговые компании и так далее. Ни за 2020, ни за 2021 год, ни за военный 2022 год государственный концерн Укроборонпром свое существование не прекратил. Только в марте 2023 года Кабмин определил, что государственный концерн Укроборонпром превращается в акционерное общество со 100% долей государства. Но реформа Укроборонпрома заключалась не только в изменении формы юридического лица администрации ДК "Укроборонпром", – говорит Катков.

Эксперт отмечает, что Государственный концерн "Укроборонпром" вообще ничего сам не производил, это была администрация, которая жила на взносы, которые ей платили часть входящих в его состав оборонных предприятий. Сейчас ситуация в концерне не сильно изменилась и изменение формы юридического лица является лишь первым шагом к реформированию "Укроборонпрома".

“Учитывая, что новому руководителю Сметанину прямо поставлена со стороны Кабмина задача реформировать по-настоящему, возникает вопрос: а что было раньше? Ну и можно отметить, что без учета 2022-2023 годов тех скандалов, в которых отличился Гусев в 2020-2021 годах, хватило бы на нескольких предыдущих руководителей "Укроборонпрома", - говорит Катков.

Кто такой Герман Сметанин?

Сметанина 31 год. Он родился в Харькове и получил образование инженера-конструктора колесно-гусеничных транспортных средств в Харьковском национальном автомобильно-дорожном университете. Также он получил специальность менеджера по управлению оборонно-промышленного корпуса в Национальном техническом университете Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".

После университета с 2014 года Сметанин работал в предприятиях "Укроборонпрома", а именно в Харьковском конструкторском бюро машиностроения им. Морозова, на Львовском бронетанковом заводе, где был директором по производству на заводе имени Малышева. А в 28 лет Сметанин стал директором Харьковского бронетанкового завода, после чего возглавил завод имени Малышева.

Один из бывших топ-менеджеров "Укроборонпрома" говорит, что Сметанин как специалист был сформирован красными директорами и есть риски, что он вряд ли изменит подходы к управлению концерном.

Он умный парень, но это человек первого впечатления. Многое будет зависеть от того, сможет ли он подобрать свою команду. Ходили слухи, что назначение на должность Сметанина лоббировал сам Гусев, чтобы сохранить влияние на процессе в "Укроборонпроме", так что если у нового руководителя останутся старые заместители в концерне мало что изменится. Однако позитивом является то, что это человек по производству», – говорит собеседник.

Он отмечает, что после того, как Минобороны подчинило спецэкспортеров "Укроборонпром" вряд ли будет что-то продавать, его руководитель должен был бы сосредоточиться на производстве.

“У нас очень перспективная отрасль ракетостроения: украинская ракета “Нептун”, разработанная в 2015 году, уничтожила российский крейсер “Москва”. Но сама отрасль нуждается в мощном лобби. У нас есть Президент, дающий задачи, есть председатель "Укроборонпрома", есть директор КБ "Луч" Герой Украины Коростылев, который знает что и как делать, но сам он мало что может, и есть основной распорядитель средств Минобороны. Эти организмы должны работать в унисоне. Я думаю, глава Минстратегпрома Камышин мог бы организовать такое лобби нашей оборонной промышленности”, - говорит бывший топ-менеджер “Укроборонпрома”.

Другой бывший работник концерна говорит, что Сметанин достаточно молод, но его возраст не должен быть определяющим фактором для его оценки. Новый руководитель Укроборонпрома имеет производственный опыт, был главным конструктором Львовского бронетанкового завода и Харьковского бронетанкового завода, где была достаточно высокая культура производства.

Главной задачей является реформирование государственного концерна. Мы все предыдущие годы говорили, что все сделаем самостоятельно в то время, как весь мир кооперировался. Совместные предприятия, которые у нас создают из Rheinmetall, это только первые ласточки. У нас нет другого пути, кроме как кооперироваться с западными компаниями. Как в свое время сделала Польша, продав крупнейшее авиапредприятие PZL Mielec компании Sikorsky Aircraft. Сейчас это предприятие производит вертолеты UH-60 Black Hawk и комплектующие к самолетам F-16. "Укроборонпром" в этом контексте нужен будет как компания, являющаяся распорядителем государственной доли в стратегических оборонных предприятиях", - говорит собеседник.

Вместе с тем он отмечает, что пока в стране идет полномасштабная война реформировать "Укроборонпром" и нарастить производство на его предприятиях будет значительно сложнее, чем до этого.