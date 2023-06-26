Ukraine Recovery Conference 2023: От амбициозных планов к реальной поддержке

21-22 июня в Лондоне прошла конференция по послевоенному восстановлению Украины Ukraine Recovery Conference. Правительство презентовало амбициозную стратегию послевоенного восстановления, вызвавшую скепсис в экспертной среде. В то же время, на мероприятии удалось договориться о новых пакетах помощи Украине от союзников.

Первая конференция по восстановлению Украины прошла 5 июля 2022 года в швейцарском городе Лугано. План , который был представлен там, содержал в себе 850 проектов за 750 млрд долларов , а его реализация имела целью не только отстроить украинскую экономику, но и увеличить рост украинского ВВП до уровня “Азиатских тигров” - 7%.

В этом году Министерство экономики представило не менее амбициозные проекты по восстановлению украинской экономики, которые еще до начала конференции вызвали скепсис в экспертном сообществе . Если коротко, то к 2050 году Украина хочет стать продовольственным, энергетическим и промышленным хабом Европы. Одновременно с этим, энергетика страны серьезно повреждена в результате российских атак, промышленность разрушена из-за блокады моря и зимних отключений электроэнергии, а экспорт агропродукции под угрозой с одной стороны выхода России из зерновой сделки, с другой - протестами польских фермеров. Правительство рассчитывает, что рано или поздно война закончится, а после ее завершения Украина получит конфискованные российские активы на 500 млрд долларов, которые и составят основу для послевоенного восстановления страны.

Хотя сказать, что конференция прошла неудачно тоже нельзя. URC2023 стала достаточно хорошей дипломатической площадкой, которая позволила консолидировать союзников Украины и получить дополнительные ресурсы для экономики воюющей страны, а также возобновление украинской энергетики перед следующей зимой.

С чем Правительство Украины поехало в Лондон

Министр экономики Юлия Свириденко оценила рынок обновления Украины в ближайшие 20 лет в более 500-900 млрд долларов. Кроме того, по мнению Свириденко, замещение российского и китайского должно открыть доступ к рынку объемом более 200 млрд долларов в год.

Министерство также выделило ключевые 9 направлений для восстановления послевоенной экономики Украины:

Самое масштабное строительство века. Восстановление Украины потребует развития локального производства строительных материалов и оборудования. В сфере строительства и инжиниринга текущий инвестиционный портфель состоит из 32 проектов стоимостью $30,8 млрд. Развитие энергетики, в частности производство "зеленой" энергии для внутренних потребностей и экспорта в ЕС. Кроме электроэнергии Украина будет производить "зеленый" водород, а отходы агропромышленности будут использоваться для производства биометана. Рост отрасли также будет стимулировать производство необходимого оборудования и обеспечит зеленый индустриальный переход. В энергетической сфере текущий инвестиционный портфель состоит из 36 проектов стоимостью $25 млрд. Украина станет гарантом глобальной продовольственной безопасности и обеспечит поставку продовольствия для 600 миллионов человек в мире. В то же время возрастет технологическая составляющая производства – обеспечим глубокую переработку более 50% продукции и полное использование отходов. Инвестиционный портфель: 18 проектов стоимостью $700 млн. Интеграция в инфраструктуру ЕС. Украина должна переориентировать транспортные потоки с постсоветской на трансъевропейскую сеть, а также модернизировать их. Инвестиционный портфель: 30 проектов стоимостью $6,5 млрд. Добыча полезных ископаемых, критических минералов и производство продуктов из них. Украина имеет самые большие в Европе запасы лития, титана и значительные залежи других ископаемых, необходимых в производстве аккумуляторов, электротранспорта и другой техники, а также обеспечение топливом атомных электростанций. Инвестиционный портфель: 10 проектов стоимостью $3,6 млрд. Лидерство в "зеленом" индустриальном переходе. Украина будет производить "зеленую" сталь, алюминий и удобрения без использования угля и природного газа. Использование экологического транспорта, в первую очередь речного и железнодорожного, станет более активным. Стимулирование стартапов и предпринимательства. Индустриальное развитие Украины потребует новых технологических решений, которые в сочетании с цифровизацией экономики станут стимулом развития IT и R&D секторов. Обеспечение профессионального и социального развития для каждого. Мы создадим условия для возвращения наших граждан и комфортабельной жизни в Украине. Обеспечение внутренней безопасности и защита восточной границы НАТО. Безопасность Украины будет гарантировать мощная армия из более чем 500 000 военных, а также развитый оборонный сектор.

По мнению министерства, развитие ключевых отраслей экономики позволит нарастить ВВП Украины до 1 трлн долларов в год. По итогам 2021 года ВВП Украины составил 200 млрд долларов, а в 2022 году этот показатель снизился на 30% до 161 млрд долларов. МВФ прогнозирует умеренный рост ВВП Украины уже в 2023 году. В целом, для достижения таких показателей украинский ВВП должен расти на 20% в год.

Насколько реальны правительственные проекты

Экономист Павел Верновский говорит, что показатель ВВП в 1 трлн долларов является манипулятивным, поскольку речь идет о номинальном ВВП. То есть речь идет о росте ВВП без учета инфляционных процессов.

Это манипуляция, поскольку во всем мире считают не номинальный, а реальный ВВП. Номинальный ВВП может расти даже если ничего не делать только по причине роста цен. В целом в Украине были периоды, когда номинальный ВВП рос на 20%. А в Аргентине в 1990–1992 годах номинальный ВВП рос на 100%. Второй момент для роста номинального ВВП курс гривны должен быть стабильным к курсу доллара”, - говорит Верновский.

Он отмечает, что для Азийских тигров Японии, Южной Кореи, Сингапура и Тайваня рекордными были показатели роста реального ВВП в 7-9%, Китай показывал большие темпы роста - более 10%.

Такой рост экономики происходил не просто так. "Азиатские тигры" инвестировали в производства, которые производили товары, которые затем экспортировали. В целом, чтобы достичь темпов роста в 7% нужно, чтобы показатель инвестиций в производство составлял 30% от ВВП, а в Украине до войны этот показатель составлял менее 10%”, - говорит Верновский.

Кроме того, эксперт отмечает, что правительственным планам не хватает комплексности и видения будущих рынков сбыта.

“К примеру сама по себе идея энергетического хаба довольно неплохая. Но она оторвана от реального сектора. Всякая энергетика является элементом инфраструктуры. Правительство делает ставку на экспорт электроэнергии в ЕС, но нужно понимать, что Европа не будет сидеть и ждать 10 лет, пока мы этот хаб построим. Европейские страны будут тоже инвестировать в зеленую энергетику и наращивать мощности”, - говорит Верновский.

Он отмечает, что планы по наращиванию производства "зеленой стали" до 46 млн тонн в год тоже вызывают вопросы, поскольку этот рынок достаточно конкурентен и при наращивании мощностей нужно понимать куда сбывать эту продукцию.

«Самым крупным производителем стали в мире является Китай, он производит около 1 млрд тонн стали в год. При этом 950 млн тонн стали потребляются внутри страны, а 50 млн тонн стали экспортируется. Для обеспечения экспорта Китай усиливает свое присутствие в странах Африки и финансирует строительство инфраструктурных проектов. Также эта страна хочет реализовать проект Один пояс-один путь, который также будет стимулировать спрос на Китайскую сталь. Если бы у нас подавляющее большинство "зеленой стали" было рассчитано для внутреннего рынка, здесь была бы логика. А так мы можем столкнуться с сильной конкуренцией на внешних рынках”, - говорит Верновский.

Директор по аналитическим исследованиям DiXi Group Роман Ницович считает, что хотя и цели, которые были озвучены на конференции в Лондоне, несколько амбициозны, главным тезисом стало то, что Украина, планируя свое будущее, выбирает путь климатической нейтральности.

“То есть здесь мы двигаемся в рамках того курса, который очертил ЕС. И мы объявили, что поможем ЕС заместить газ, уголь, нефть и поступающие из России нефтепродукты, но чистыми ресурсами. Поэтому речь шла об огромном объеме мощностей. Для энергетики ориентиром является 2050 год и понятно, что к этому времени будут проведены определенные коррективы. Сейчас у нас есть расчетные цифры по наиболее оптимистическому сценарию. Очевидно, что в пути для достижения этих целей у нас будут происходить определенные корректировки”, - говорит Ницович.

Эксперт отмечает, что хотя Украина и будет конкурировать с другими европейскими странами, некоторые стартовые условия в Украине лучше, чем, скажем, в соседней Польше. К примеру, там основная часть энергосистемы завязана на уголь и угольную энергетику и сейчас в Польше строят газовую инфраструктуру как переходного топлива к полностью возобновляемой энергетике. У Украины есть преимущества за счет мощной атомной энергетики, гидроэнергетики, а также огромный потенциал для экономии энергии.

“Многие другие страны желают быть энергетическими хабами и многие такие страны уже становятся. Норвегия является энергетическим хабом, Великобритания для ЕС является хабом, учитывая ветровые мощности, Турция приобретает такой характер транзитного хаба, Североафриканские страны могут стать хабом в части возобновляемой энергии. Шанс стать энергетическим хабом есть и у нас”, - говорит Ницович.

Народный депутат Украины от партии Слуга Народа, заместитель председателя комитета по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский говорит, что до полномасштабного вторжения Украина производила около 20 млн т стали. Из них той, которую можно считать зеленой, было около 1 млн т.

“К озвученным данным о 46 млн т зеленой стали я бы относился как к гипотетическому потенциалу, учитывая наличие руды и намерения ЕС осуществить зеленый переход. А не как к конкретному плану с терминами. Чтобы говорить о конкретных объемах, нужно понять, будет ли спрос на зеленую сталь. Если ЕС введет запрет на любую сталь, кроме зеленой, можно будет считать. Пока такого запрета нет и потребители не готовы платить больше зеленой стали по сравнению с обычной, говорить о конкретных объемах я бы не стал”, - говорит нардеп.

По его мнению, гораздо важнее уже сейчас предлагать политику содействия появлению такого рода мощностей. Речь о доступности металлолома внутри страны в достаточных объемах (соответственно пошлины и ограничения на его экспорт), удешевление стоимости и доступности покупки зеленой электроэнергии, работа нормы о зеленой металлургии в контексте тарифов на электричество, доступ металлургов к логистике, в том числе расширение зернового коридора на металл, стимулы для переработки сырья. Все это будет для бизнеса индикаторами наличия или отсутствия реальных намерений развивать эту сферу.

Он отмечает, что экономический способ влиять на миграцию – наличие работы. Если в Украине будет работа и за нее будут платить достойные деньги, люди вернутся. Если работы не будет – будут уезжать.

“Поэтому мы, как страна, не нуждаемся в восстановлении, когда иностранные компании привезут своих работников и свои материалы. Дома отстроят, но в них некому будет жить. Мы нуждаемся в максимальной локализации восстановления: когда товары для восстановления будут производиться в Украине, будут работать украинские граждане и предприятия. Тогда есть шанс на возвращение граждан домой», – говорит Кисилевский.

Что правительство привезло из Лондона

Однако нельзя сказать, что Конференция по восстановлению Украины в этом году ограничилась презентацией амбициозных планов по восстановлению. Подводя итоги Премьер-министр Денис Шмигаль отметил , что в рамках URC2023 партнеры анонсировали новые финансовые ресурсы для воюющей Украины:

– 50 млрд евро от ЕС как новый среднесрочный инструмент поддержки;

- трехлетняя программа поддержки на 3 млрд фунтов от Великобритании;

- 1,76 млрд долларов по соглашению с Всемирным банком;

– 600 млн евро энергокомпаниям "Укргидроэнерго", "Укрэнерго", "Нафтогаз" от ЕБРР;

- новый портфель проектов для восстановления на 840 млн. евро от Европейского инвестиционного банка;

- 1,3 млрд долларов анонсированной помощи от США;

– дополнительных 381 млн евро помощи от Германии.

Кроме этого в рамках URC2023 удалось провести очередное заседание Межведомственной координационной платформы доноров, начали формировать коалицию бизнеса для инвестиций в Украину — Ukraine Business Compact (уже 400 международных компаний присоединились к инициативе). Также вместе с ЕС, Норвегией, Швейцарией и ЕБРР было подписано соглашение о совместной работу по страхованию военных рисков.

В то же время Правительство анонсировало механизм, который позволит передать Украине 500 млрд долларов российских активов , которые в настоящее время заморожены в рамках санкций. В Правительстве рассчитывают , что именно эти средства станут основным источником послевоенного восстановления Украины. В то же время, в ЕС уже обсуждают варианты передачи Украине доходов от замороженных российских активов в размере 743 млн евро (объемы самых замороженных активов составляют 196,6 млрд евро).

Подытоживая, можно сказать, что само мероприятие как дипломатическая площадка для Украины было довольно удачным. Страна получила средства, дополнительные средства, которые помогут удержать ключевые отрасли экономики во время войны. В то же время, стоит отметить, что озвученные Правительством долгосрочные планы вряд ли будут окончательными, а послевоенное восстановление Украины станет едва ли не главной темой для дискуссий в Украине после войны.