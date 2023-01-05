За попередньою оцінкою ВВП України в 2022 році впав на 30,4%

За попередньою оцінкою валовий внутрішній продукт України у 2022 році впав на 30,4%, що є кращим показником ніж прогнозували раніше. Про це повідомляє Міністерство економіки.

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За попередньою оцінкою аналітиків Мінекономіки, зробленою з урахуванням оперативної оцінки Держстату реального ВВП за 3 квартали 2022 року (у першому кварталі 2022 року зменшення порівняно з першим кварталом 2021 року на 15,1%, у другому кварталі 2022 року – на 37,2%, у третьому кварталі 2022 року - на 30,8% відповідно), падіння ВВП за підсумком 2022 року оцінюється на рівні 30,4% (±2%)

. Це є об’єктивно найгіршим результатом часів незалежності, втім кращим, ніж очікували більшість експертів на початку повномасштабного вторгнення, коли оцінки варіювалися в межах 40-50% падіння ВВП і глибше.

При цьому у грудні падіння ВВП оцінено на рівні - 34%(±2%), що є дещо кращим, ніж оцінки за листопад (падіння ВВП на рівні 37% (±2%). Відповідно за четвертий квартал падіння ВВП склало 35,5% (±2%), ураховуючи певну стабілізацію ситуації з енергопостачанням після обстрілів у листопаді.

"Втім подальші терористичні ракетні атаки з боку Росії завдали хоч і не критичних, втім пошкоджень (зокрема, енергетичній інфраструктурі), що продовжувало чинити тиск на настрої бізнесу та його активність", - зазначили в Мінекономіки.

Нагадаємо, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва вважає, що рецесія стосуватиметься третини світової економіки у 2023 році.

Вона додала, що навіть у країнах, економіка яких не знижуватиметься, сотні мільйонів людей відчуватимуть це як рецесію. Тоді як США може зрештою уникнути рецесії, ситуація видається похмурішою в Європі, яка сильно постраждала від війни РФ проти України. Половина Євросоюзу буде в рецесії.