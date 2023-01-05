По предварительной оценке ВВП Украины в 2022 году упал на 30,4%

По предварительной оценке валовой внутренний продукт Украины в 2022 году упал на 30,4%, что является лучшим показателем, чем прогнозировали ранее. Об этом сообщает Министерство экономики.

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По предварительной оценке аналитиков Минэкономики, сделанной с учетом оперативной оценки Госстата реального ВВП за 3 квартала 2022 года (в первом квартале 2022 года уменьшение по сравнению с первым кварталом 2021 года на 15,1%, во втором квартале 2022 года – на 37,2%, в третьем квартале 2022 года – на 30,8% соответственно), падение ВВП по итогам 2022 года оценивается на уровне 30,4% (±2%)

. Это объективно наихудшим результатом времен независимости, впрочем лучше, чем ожидали большинство экспертов в начале полномасштабного вторжения, когда оценки варьировались в пределах 40-50% падения ВВП и глубже.

При этом в декабре падение ВВП оценено на уровне - 34% (±2%), что несколько лучше, чем оценки за ноябрь (падение ВВП на уровне 37% (±2%). Согласно четвертому кварталу падение ВВП составило 35,5 % (±2%), учитывая определенную стабилизацию ситуации с энергоснабжением после обстрелов в ноябре.

"Впрочем, дальнейшие террористические ракетные атаки со стороны России нанесли хоть и не критические, впрочем повреждения (в частности, энергетической инфраструктуры), что продолжало оказывать давление на настроения бизнеса и его активность", - отметили в Минэкономики.

Напомним, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева считает, что рецессия будет касаться трети мировой экономики в 2023 году .

Она добавила, что даже в странах, экономика которых не будет снижаться, сотни миллионов людей будут чувствовать это как рецессию. В то время как США может в конце концов избежать рецессии, ситуация выглядит более мрачной в Европе, сильно пострадавшей от войны РФ против Украины. Половина Евросоюза будет в рецессии.