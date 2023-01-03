У 2023 році третина світової економіки буде в рецесії, - голова МВФ

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва вважає, що рецесія стосуватиметься третини світової економіки у 2023 році.

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За словами голови МВФ Крісталіни Георгієвої, цей рік буде жорсткішим для світової економіки, ніж той, який ми залишили позаду. Про це передає "Інтерфакс-Україна".

"Чому? Тому що три великі економіки - США, ЄС і Китай - уповільнюються одночасно. Ми очікуємо, що одна третина світової економіки буде в рецесії", - сказала глава МВФ.

Вона додала, що навіть у країнах, економіка яких не знижуватиметься, сотні мільйонів людей відчуватимуть це як рецесію. Тоді як США може зрештою уникнути рецесії, ситуація видається похмурішою в Європі, яка сильно постраждала від війни РФ проти України. Половина Євросоюзу буде в рецесії.

На думку голови МВФ, для азійських економік зараз досить напружений час.

"Уперше за 40 років зростання економіки Китаю в 2022 році, ймовірно, буде на рівні або нижче за глобальне зростання. До пандемії COVID-19 Китай забезпечував 35-40% світового підйому. Більше так не буде", - каже Георгієва.

Георгієва очікує, що КНР поступово перейде до більш високих економічних показників і завершить рік із кращими результатами, ніж починає.

МВФ прогнозує, що світовий ВВП поточного року збільшиться на 2,7% після зростання на 3,2% за підсумками 2022 року.

Нагадаємо, що МВФ може в березні схвалити нову програму для України.