Коли в Україні сповільниться зростання цін: прогноз, закладений у меморандумі з МВФ

В річному обчисленні інфляції в Україні поступово сповільниться з 30% наприкінці 2022 року до близько 22,5% наприкінці 2023 року. Такий прогноз вказано у меморандумі про економічну та фінансову політику Моніторингової програми за участю ради директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) PMB.

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"(Прогноз – Delo.ua) відображає залишкові наслідки перебоїв у постачаннях та руйнування виробничих потужностей на тлі нижчих світових цін на енергоносії", – йдеться в документі.

Також, згідно з прогнозом, утворюється дефіцит поточного рахунку в обсязі близько $5,7 млрд у 2023 році після прогнозованого профіциту у розмірі $6,4 млрд у 2022 році.

"Цей прогноз відображає зростання торговельного балансу, оскільки очікується, що поновлення надходжень від експорту буде повільним, тоді як попит на імпорт, як очікується, прискориться через збереження попиту на паливо, обладнання та матеріали для ремонту та відновлення", — пояснюється в документі.

Очікується, що суттєві обсяги зовнішнього фінансування підтримають валютні резерви на рівні близько $21 млрд до кінця 2023 року, що еквівалентно трохи більше ніж 2,5 місяці імпорту.

В свою чергу в НБУ зазначають, що в Україні інфляціявже почала потроху стабілізуватись, хоча раніше на цей час очікувалось її пришвидшення

У листопаді інфляція, якщо рахувати рік до року, залишилася практично на рівні жовтня (26,5% у листопаді, а у жовтні – 26,6%), відображаючи ефекти від розширення пропозиції продуктів харчування.

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