Ціни в окупації: майже вдвічі дорожчі картопля, хліб, курка та капуста

Середні споживчі ціни на продукти харчування в громадах Луганської області, які перебувають в тимчасовій окупації внаслідок збройної агресії РФ, значно вищі ніж на підконтрольній Уряду України території.

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Про це повідомляє Луганська ОВА.

Зазначається, що жителі окупованих територій Луганщини все частіше жаліються на відсутність гуманітарної допомоги та рідіючи полиці в магазинах.

Своєчасне постачання навіть продуктів першої необхідності з боку Росії там так і не налагодили.

Більш того, нічого не чули у так званій "ЛНР" і про державний контроль. У кожному місці ціни встановлюють на розсуд власника.

Середні споживчі ціни на продукти харчування в громадах Луганської області, які перебувають в тимчасовій окупації внаслідок збройної агресії РФ, значно вищі ніж на підконтрольній Уряду України території.

"Восени різниця стала ще відчутнішою. Деякі продукти харчування коштують більш ніж у два рази дорожче. Це картопля та буряк", - зазначають в ОВА.

Там підкреслюють, що значно дорожчі такі продукти:

хліб житньо-пшеничний на 88,62 %,

птиця (тушки курячі) на 87,92 %,

капуста білокачанна на 75,31 %,

сметана на 65,18 %, свинина на 62,26 %,

батон на 58,88 %,

олія соняшникова на 48,51 %,

яловичина на 42,87 %,

цукор на 42,18 %.

Нагадаємо, в Україні у вересні 2022 року споживча інфляція у місячному вимірі пришвидшилася до 1,9% (у серпні показник становив 1,1%), у річному — до 24,6% (із 23,8% у серпні). Основною причиною зростання цін залишаються наслідки повномасштабного вторгнення Росії в Україну.