Цены в оккупации: вдвое дороже картофель, хлеб, курица и капуста

Средние потребительские цены на продукты питания в Луганской области, находящиеся во временной оккупации в результате вооруженной агрессии РФ, значительно выше, чем на подконтрольной правительству Украины территории.

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Об этом сообщает Луганская ОВА.

Отмечается, что жители оккупированных территорий Луганской области все чаще жалуются на отсутствие гуманитарной помощи и пустые полки в магазинах.

Своевременное снабжение даже продуктов первой необходимости со стороны России там так и не наладили.

Более того, ничего не слышали в так называемой ЛНР и о государственном контроле. В каждом месте цены устанавливают по усмотрению собственника.

Средние потребительские цены на продукты питания в общинах Луганской области, находящиеся во временной оккупации в результате вооруженной агрессии РФ, значительно выше, чем на подконтрольной правительству Украины территории.

"Осенью разница стала еще более ощутимой. Некоторые продукты питания стоят более чем в два раза дороже. Это картофель и свекла", - отмечают в ОВА.

Там подчеркивают, что значительно дороже такие продукты:

хлеб ржано-пшеничный на 88,62%,

птица (тушки куриные) на 87,92%,

капуста белокочанная на 75,31%,

сметана на 65,18%, свинина на 62,26%,

батон на 58,88%,

подсолнечное масло на 48,51 %,

говядина на 42,87%,

сахар на 42,18%.

Напомним, в Украине в сентябре 2022 года потребительская инфляция в месячном исчислении ускорилась до 1,9% (в августе показатель составлял 1,1%), в годовом — до 24,6% (с 23,8% в августе). Основной причиной роста цен остаются последствия полномасштабного вторжения России в Украину.