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Цены в оккупации: вдвое дороже картофель, хлеб, курица и капуста
Средние потребительские цены на продукты питания в Луганской области, находящиеся во временной оккупации в результате вооруженной агрессии РФ, значительно выше, чем на подконтрольной правительству Украины территории.
Об этом сообщает Луганская ОВА.
Отмечается, что жители оккупированных территорий Луганской области все чаще жалуются на отсутствие гуманитарной помощи и пустые полки в магазинах.
Своевременное снабжение даже продуктов первой необходимости со стороны России там так и не наладили.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Более того, ничего не слышали в так называемой ЛНР и о государственном контроле. В каждом месте цены устанавливают по усмотрению собственника.
Средние потребительские цены на продукты питания в общинах Луганской области, находящиеся во временной оккупации в результате вооруженной агрессии РФ, значительно выше, чем на подконтрольной правительству Украины территории.
"Осенью разница стала еще более ощутимой. Некоторые продукты питания стоят более чем в два раза дороже. Это картофель и свекла", - отмечают в ОВА.
Там подчеркивают, что значительно дороже такие продукты:
- хлеб ржано-пшеничный на 88,62%,
- птица (тушки куриные) на 87,92%,
- капуста белокочанная на 75,31%,
- сметана на 65,18%, свинина на 62,26%,
- батон на 58,88%,
- подсолнечное масло на 48,51 %,
- говядина на 42,87%,
- сахар на 42,18%.
Напомним, в Украине в сентябре 2022 года потребительская инфляция в месячном исчислении ускорилась до 1,9% (в августе показатель составлял 1,1%), в годовом — до 24,6% (с 23,8% в августе). Основной причиной роста цен остаются последствия полномасштабного вторжения России в Украину.