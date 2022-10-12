Інфляція в Україні у серпні прискорилася до 1,9%: що подорожчало та чому

В Україні у вересні 2022 року споживча інфляція у місячному вимірі пришвидшилася до 1,9% (у серпні показник становив 1,1%), у річному — до 24,6% (із 23,8% у серпні). Основною причиною зростання цін залишаються наслідки повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Про це повідомляє Національний банк з посиланням на дані Державної служби статистики.

Інфографіка: Держстат

На споживчому ринку у вересні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,9%. Найбільше (на 22,7%) подорожчали яйця, на 12,1–3,1% зросли ціни на сало, фрукти, рис, цукор, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, м'ясо та м'ясопродукти.

В цей же час на 10,4% подешевшали овочі, на 4,3% – продукти переробки зернових.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,1%: на тютюнові вироби – на 1,3%, алкогольні напої – на 0,8%. Одяг і взуття подорожчали на 9,8% (взуття – на 10,5%, одяг – на 9,2%).

Загалом тарифи зросли на 0,9%. Це зумовлено підвищенням цін на прибирання сміття на 4,7%, оренду житла – на 2,6%, утримання та ремонт житла – на 2,2%. Послуги освіти подорожчали на 7,1%, а саме: середньої – на 11,4%, вищої – на 7,2%, дошкільної – на 5,9%.

Чому в Україні ростуть ціни

Як зазначили в НБУ, руйнування виробництв, порушення ланцюгів постачання та логістики, зниження пропозиції товарів і послуг та збільшення виробничих витрат бізнесу підштовхують ціни вгору.

"Додатковий тиск на ціни зумовлювало погіршення очікувань населення та бізнесу, а також коригування офіційного курсу гривні в липні, яке натомість надало стимул для внутрішніх виробників та посилило стійкість економіки України в умовах "війни на виснаження", — додають експерти регулятора.

В НБУ пояснюють, що непродовольчі товари подорожчали під впливом липневого коригування офіційного курсу гривні, обмеженого постачання нових партій товарів, вичерпання старих запасів та високих витрат на логістику.

Оброблені продовольчі товари подорожчали через зростанням виробничих витрат бізнесу, зокрема на сировину, енергію та логістику, високі ціни на світових ринках.

Крім того, під впливом подорожчання енергоносіїв швидше зростали ціни на цукор. При цьому уповільнилося зростання цін на овочі борщового набору (капусту, буряк, моркву та картоплю) завдяки розширенню пропозиції з центральних та північних областей.

Зазначимо, що споживачі помітили стрімке зростання цін на яйця в роздрібній торгівлі.

Якщо в серпні десяток яєць коштував близько 30 грн, в вересні близько 40 грн, то в жовтні їх вартість становить вже від 48 грн за 10 штук, а подекуди ціна сягає позначки 60-75 гривень. Delo.ua розповідало, в чому причина різкого здорожчення яєць, та коли чекати на зниження ціни.